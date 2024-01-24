Amazon получил безумный штраф во Франции – компания незаконно следила за работниками

Компания Amazon любит тщательно контролировать работу своих сотрудников. Иногда это переходит всяческие границы, за что гигант получает наказание не только в виде публичной критики.

Amazon "перегнул" со слежкой за работниками

Французский надзорный орган по защите данных выписал штраф компании Amazon. Сумма наказания составит 32 миллиона евро.

Интересно Когда команда вышла на плато: как избежать кризиса и дать работникам новый толчок

Как заявил французский регулятор, Amazon France Logistique, осуществляющая управление складами, установила очень детальную слежку за работниками. Контроль был настолько жестким, что работники должны были объяснять менеджерам каждый свой перерыв.

Расследование показало, что на складах компании работала система мониторинга работы работников с тремя оповещениями. Именно установку этой системы регулятор признал незаконным и решил наказать Amazon.

Робота, зустрічі, поїздки на природу – відтепер не треба обирати між представницькою зовнішністю та потужністю, адже зі Škoda Kodiaq ви обираєте все це плюс найважливіше – комфорт та безпеку для кожного члена вашої родини. Цей флагманський кросовер поєднав найсучасніші системи допомоги водію, високу потужність та ретельно продуманий інтер'єр. Модель оснащена LED-фарами, системою Side Assist та повним приводом, аби без перешкод прокладати собі та близьким дорогу туди, де на вас чекають нові відкриття.

Также CNIL обнаружил, что компания хранила данные о своих работниках в течение 31 дня. Регулятор сомневается в необходимости столь длительного хранения данных.

Amazon уже сделал заявление, что не согласен с выводами французского регулятора и готовится подавать апелляцию.