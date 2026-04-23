Счета дистрибьютора лекарств "Оптима-Фарм" заблокировали: какие будут последствия

Антимонопольный комитет Украины наложил арест на банковские счета одного из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов страны – компании "Оптима-Фарм". Частично заблокированными остаются также счета другого крупного фармдистрибьютора – компании "БаДМ".

Что известно о блокировании счетов "Оптима-Фарм"?

Исполнительное производство в отношении "Оптима-Фарм" было открыто 22 апреля 2026 года. Об этом сообщают источники на фармрынке, а также подтверждают данные из реестра исполнительных производств, пишет "Экономическая правда".

Инициировал его отдел принудительного исполнения решений Государственной исполнительной службы. В документах указано, что под арест попали три счета компании: один в Государственной казначейской службе и два в коммерческих банках – "Укрэксимбанк" и "Ощадбанк":

По словам источников на фармрынке, сейчас счета "Оптимы" полностью заблокированы, что затрудняет финансовые операции компании.

Частично заблокированными остаются также счета другого крупного фармдистрибьютора – компании "БаДМ". Их счета были заблокированы еще в декабре 2025 года, из-за чего в определенный период компания не могла полностью расплатиться с поставщиками. Сегодня "БаДМ" имеет возможность получать средства от клиентов и пользоваться ими, однако сумма, которую заблокировал АМКУ, остается под арестом.

Интересно! Вместе компании "БаДМ" и "Оптима-Фарм" контролируют около 80% рынка дистрибуции лекарств в Украине. Эта концентрация на рынке в сочетании с арестами банковских счетов ставит под угрозу нормальную работу фармдистрибьюторов.

К слову, в ноябре 2025 года российские войска уничтожили склад фармацевтической компании "Оптима-Фарм" в Днепре. Это был третий удар по объектам "Оптима-Фарм".

25 октября в Киеве был разрушен склад и офис компании, тогда убытки оценили примерно в 100 миллионов долларов, а атака уничтожила около 20% месячного запаса лекарств Украины.

28 августа, в результате ракетного удара по Киеву пострадал еще один фармацевтический склад "Оптима-Фарм".

В Украине начали продажу лекарств на АЗС: что говорит эксперт?

Предложение правительства разрешить продажу лекарств на АЗС, которое подают как шаг к удешевлению препаратов, выглядит "зловещим оксюмороном" и никоим образом не соответствует реальной политике доступности медикаментов. Об этом директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил в авторском блоге для Цензор.

Как отметил Виталий Кулик, на любой заправке товары стоят дороже, чем в профильных магазинах. Причиной этого является система "convenience pricing" – то есть платы за удобство.

Логика бизнеса АЗС не работает на объемные продажи с низкой наценкой, а на быструю реализацию небольших партий товаров первой необходимости с максимальной маржинальной прибылью,

– пишет он.

Эксперт отметил, что в Украине нет системной проблемы нехватки физической доступности аптек, особенно говоря о городах. Однако ключевыми остаются низкая покупательная способность населения и отсутствие эффективного государственного контроля за ценообразованием на жизненно необходимые препараты. Именно эти вопросы, по его мнению, правительство фактически обходит стороной.

Виталий Кулик Политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Потому что если бы на самом деле хотели повышать доступность, то параллельно не вводили бы ограничения для аптек, размещенных в лечебных учреждениях, на номенклатуру представленных препаратов, что является куда более критической для пациентов точкой. Также логичным шагом было бы расширение программы "Доступные лекарства" и жесткое регулирование цен на препараты из Национального перечня основных лекарственных средств, а не создание параллельного, неконтролируемого канала сбыта.

