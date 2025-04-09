АМКУ отказал "Киевстару" в покупке сервиса бронирования лекарств

Антимонопольный комитет (АМКУ) вернул мобильному оператору "Киевстар" заявку на покупку сервиса бронирования лекарств Tabletki.ua.

"Киевстар" присылал уже вторую заявку

Об этом пишет Forbes Ukraine ссылаясь на ответ АМКУ на запрос, информирует 24 Канал.

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Отмечается, что 14 февраля Антимонопольный комитет получил от "Киевстара" вторую заявку на покупку ООО "МТПК" – основного юридического лица сервиса бронирования лекарств Tabletki.ua.

Отказ АМКУ

28 февраля Комитет вернул заявление мобильному оператору из-за несоответствия нормам Положения о порядке рассмотрения заявлений и дел о концентрации субъектов хозяйствования.

Первое заявление на покупку Tabletki.ua "Киевстар" подал в ноябре прошлого года. Тогда АМКУ не вернул его заявителю.

По оценке Forbes Ukraine текущая цена сервиса бронирования лекарств может составлять 30 – 80 миллионов долларов.

Справочно. Ранее Mind писал, что "Киевстар" и Uklon завершили процесс закрытия сделки по покупке 97% корпоративных прав Uklon. Сумма сделки составила 155,2 миллионов долларов.