Сообщать о коррупции теперь может каждый: НАПК уже запустило специальный портал

Украинцев просят внести свой вклад в борьбу с коррупцией. Для этого даже не нужно звонить в полицию, нужно только иметь доступ в интернет.

Национальное агентство по предотвращению коррупции надеется заручиться активной помощью граждан в борьбе с противоправными требованиями средств. Для этого создали специальный портал для обличителей, воспользоваться которым может любой желающий.

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Портал обличителей: как он работает

В Украине заработал Единый портал сообщений обличителей. На нем каждый гражданин может сообщить о каждом факте коррупции, о котором ему стало известно.

Это внутренний канал сообщения, экономящий бюджет всех институтов и организаций на разработку собственного отдельного механизма. Эффективное функционирование Портала является частью требований для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз,

– сообщили в НАПК.

Портал создавали согласно рекомендациям и опыту европейских партнеров. Также гражданам сообщили, что пока что портал работает не везде, поэтому для сообщения о фактах коррупции можно воспользоваться другими каналами.

На портале работники могут сообщать о фактах коррупции у их организаций. Это сообщение будет поступать к их руководителю и правоохранительным органам.

Портал будет работать круглосуточно, также есть функция анонимных сообщений.

"Это удобный и простой инструмент, который минимизирует человеческий фактор, делает невозможным вмешательство в систему и утечку информации", – подчеркнули в НАПК.

На портале есть все подсказки о том, как оставить сообщение о факте коррупции.