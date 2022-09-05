Впервые в истории: Apple Iphone обогнал всех конкурентов Android и занял половину рынка США

Смартфоны Apple всегда пользовались большой популярностью на своей родине, в США, однако в последнее время продажи растут невероятными темпами. В частности, в июне iPhone опередил всех конкурентов и занял 50% американского рынка.

Только за второй квартал 2022 финансового года Apple отчиталась о рекордном доходе в 83 миллиарда долларов. По данным аналитической компании Counterpoint Research, в июне Iphone впервые за всю историю обогнал совокупное количество пользователей всех Android-устройств в США и на смартфоны IOS (новые и подержанные) пришлась половина владельцев смартфонов в штатах.

Читайте также Как выгодно торговать на P2P с помощью метода оплаты GEO Pay

Все больше пользователей предпочитают IOS в США

По аналитике Counterpoint Research, пятидесятипроцентный ориентир для Iphone – самая большая доля компании в США с момента запуска первого смартфона Apple в 2007 году. Остальные 50% рынка насчитывают около 150 устройств, использующих операционную систему Android, а возглавляют список после Apple – смартфоны брендов Samsung и Lenovo.

По данным NPD Group, смартфоны на базе Android впервые поступили в продажу в 2008 году, через год после дебюта Iphone, а в 2010 году их количество превысило количество устройств на IOS. Впрочем, и до того времени Iphone даже близко не приближались к покрытию половины рынка – в продажах доминировали Nokia, Motorola и BlackBerry.

Операционные системы похожи на религии – никаких значительных изменений. Однако за последние четыре года поток пользователей стабильно менялся от Android к IOS,

– комментирует аналитик Counterpoint Research Джефф Филдхак.

К слову, аналитическая компания также пришла к выводу, что у Apple сейчас есть много возможностей продолжать увеличивать долю своих смартфонов на рынке США, однако в целом в мире доминировать пока продолжает Android – в частности, из-за разнообразия предложения и в основном более доступной стоимости.