Лише за другий квартал 2022 фінансового року Apple відзвітувала про рекордний дохід у 83 мільярди доларів. За даними аналітичної компанії Counterpoint Research, у червні Iphone вперше за всю історію обігнав сукупну кількість користувачів усіх Android-пристроїв у США й на смартфони IOS (нові та вживані) припала половина власників смартфонів у штатах.

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Все більше користувачів надають перевагу IOS у США

За аналітикою Counterpoint Research, п'ятдесятивідсотковий орієнтир для Iphone – найбільша частка компанії у США з моменту запуску першого смартфона Apple у 2007 році. Решту 50% ринку налічує близько 150 пристроїв, що використовують операційну систему Android, а очолюють список після Apple – смартфони брендів Samsung та Lenovo.

За даними NPD Group, смартфони на базі Android вперше поступили у продаж у 2008 році, через рік після дебюту Iphone, а у 2010 році їхня кількість перевищила кількість пристроїв на IOS. Втім й до того Iphone навіть близько не наближались до покриття половини ринку – у продажах домінували Nokia, Motorola і BlackBerry.

Операційні системи схожі на релігії – жодних значних змін. Проте за останні чотири роки потік користувачів стабільно змінювався від Android до IOS,

– коментує аналітик Counterpoint Research Джефф Філдхак.

До слова, аналітична компанія також дійшла висновку, що в Apple нині є чимало можливостей продовжувати збільшувати частку своїх смартфонів на ринку США, проте загалом у світі домінувати поки продовжує Android – зокрема, через розмаїття пропозиції та здебільшого нижчу вартість.

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