Маск догоняет: Бернар Арно потерял за день 11 миллиардов долларов – какая причина обвала акций
Источник:Forbes
Акции Louis Vuitton Moët Hennessy стремительно упали всего за один день. Причина – опасения из-за состояния экономики США.
Состояние Бернара Арно всего за один день уменьшилось более чем на 11 миллиардов долларов. Самый богатый миллиардер мира пострадал из-за неопределенности относительно будущего экономики Соединенных Штатов Америки.
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Почему обрушились акции LVMH
На протяжении всего 2023 года основатель LVMH Бернар Арно наблюдал за стремительным ростом своего капитала. Цены на акции европейских компаний стремительно росли, а спрос на предметы роскоши не вызывал никаких сомнений или опасений.
Впрочем, все изменилось во вторник, 23 мая. Акции европейских компаний, производящих предметы роскоши, резко упали, что забрало из этого сектора 30 миллиардов долларов. Что касается акций LVMH, то они упали на 5%.
Бернар Арно остался самым богатым, но уже Маск ближе
Несмотря на падение акций, индекс Bloomberg демонстрирует, что французский миллиардер с состоянием в 191,6 миллиарда долларов остается самым богатым человеком в мире. Его прибыль в 2023 году составляет 29,5 миллиардов.
Маск приблизился к Арно / Фото Getty Images
Впрочем, падение акций LVMH позволило Илону Маску приблизиться к конкуренту. Теперь разрыв между миллиардерами составляет 11,4 миллиарда долларов.
Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время инвесторы европейских компаний по производству предметов роскоши будут очень умерены, ведь обеспокоены медленным ростом подобных компаний в США из-за неопределенности в экономике.