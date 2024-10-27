Самые богатые бизнесмены Франции потеряли 58 миллиардов долларов: какова причина

В течение года состояние самых богатых миллиардеров Франции претерпело значительное падение. Суммарный показатель достиг десятков миллиардов долларов.

Состояние тает

Трое самых богатых миллиардеров Франции - Бернар Арно, Франсуаза Бетанкур-Мейерс и Франсуа Пино – вместе потеряли в течение года 58 миллиардов долларов. Причина – снижение спроса на продукцию компаний LVMH, L'Oreal SA и Kering SA, которыми они владеют, сообщает Bloomberg.

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Несмотря на это они все равно остаются в списке самых богатых людей в мире. Как отмечают аналитики, наибольшим ударом стало снижение на роскошь в Китае.

Сколько потеряли миллиардеры

Больше всего пострадал 88-летний Франсуа Пино, его состояние снизилось на 63% до 22 миллиардов долларов. Это обусловлено проблемами с продажами крупнейшего бренда компании Gucci. Управление им Пино передал сыну Франсуа-Анри почти 20 лет назад.

Бернар Арно с начала года потерял 26 миллиардов долларов. Акции его компании LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, которую он основал и до сих пор контролирует, упали аж на 30% от пикового показателя середины 2023 года. Из-за этого он упал на пятое место в рейтинге миллиардеров.

Франсуаза Бетанкур-Мейерс потеряла 19 миллиардов долларов, и ее состояние сократилось до 81 миллиарда. Спад объясняется сложной ситуацией на рынках Северной Азии, хотя европейский, североамериканский и другие рынки показали относительно стабильные результаты.