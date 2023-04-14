Наибольший рост за всю историю: состояние Арно прыгнуло на 12 миллиардов долларов в день

Состояние главы LVMH Бернара Арно подскочило за день на 12 миллиардов долларов после того, как компания отчиталась о резком росте продаж в прошлом квартале. Это самый большой однодневный рост за всю историю.

Состояние Арно стремительно выросло

Состояние миллиардера Бернара Арно выросло на 12 миллиардов долларов в день и составляет почти 120 миллиардов долларов. Так что французский миллиардер еще больше закрепился на первой строчке самых богатых.

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К слову состояние миллиардера Илона Маска сейчас составляет 180 миллиардов долларов после того, как он заработал 3,8 миллиарда долларов.

Почему состояние Арно выросло

Состояние Арно приумножилось после того, как инвесторы обрадовались квартальным продажам, опубликованным производителем сумок Louis Vuitton, шампанского Moet & Chandon и платьев Christian Dior.

Акции LVMH выросли на 5,7% до рекордного уровня.

Таким образом, компания попала в перечень 10 самых успешных мировых компаний с рыночной капитализацией 444 миллиарда евро.

В апреле Арно вместе с Маском и Безосом стали миллиардерами, чье состояние превысило 200 миллиардов долларов. Арно стал первым человеком за пределами США, которому удалось добиться такого результата.