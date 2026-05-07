Одно заявление жестче другого: между УЗ и "АрселорМиттал" разгорелся скандал
- Между "АрселорМиттал Кривой Рог" и Укрзализныцей возник конфликт из-за логистических проблем, что заставило предприятие частично остановить свои производственные мощности.
- Укрзализныця призвала "АрселорМиттал" вернуться к конструктивному диалогу, подчеркивая важность стабильной логистики для экономики Украины во время войны.
Между "АрселорМиттал Кривой Рог" и Укрзализныцей разгорелся публичный конфликт из-за проблем с перевозками. Металлургическая компания заявила об остановке части производственных мощностей, а УЗ в ответ призвала вернуться к "конструктивному диалогу".
Почему остановили мощности "АрселорМиттал Кривой Рог"?
Из-за проблем с логистикой были вынуждены частично остановить производство, сообщили в "АрселорМиттал Кривой Рог".
Мы вынуждены констатировать, что ситуация является следствием... ненадлежащего планирования и распределения перевозок со стороны Укрзализныци,
– говорится в сообщении.
В "АрселорМиттал Кривой Рог" заявляют, что УЗ не обеспечивает доставку ключевого сырья для чугунолитейного производства. Также, по словам компании, возникли проблемы с отгрузкой готовой продукции. Из-за этого предприятие уже:
- остановило одну из двух доменных печей;
- приостановило работу двух агломерационных машин;
- остановило рудообогатительную фабрику;
- прекратило работу горного департамента.
"АрселорМиттал" заявил, что ситуация может ухудшиться.
В случае дальнейшего отсутствия поставок компания будет вынуждена приостановить работу дополнительных производственных агрегатов, включая вторую доменную печь, другие агломерационные машины и еще одну рудообогатительную фабрику,
– сообщили в "АрселорМиттал Кривой Рог".
Как ответила Укрзализныця?
Укрзализныця отреагировала на обвинения и заявила, что работает в условиях постоянных атак России, но продолжает обеспечивать перевозки грузов, сообщили в компании.
В УЗ говорят, что предлагали "АрселорМитталу" присоединиться к инициативам по безопасности и использовать собственный подвижной состав. Однако компания не поддержала эти предложения.
"АрселорМиттал Кривой Рог", к сожалению, отказался присоединиться вместо этого прибег к шантажу – железнодорожники призывают руководство компании лично разобраться в ситуации, вернуться к конструктивному сотрудничеству и не делать заложниками собственных работников,
– заявили в Укрзализныце.
Также в компании заявили, что сейчас готовы к прямому диалогу, чтобы исправить ситуацию.
Что означает этот конфликт?
Ситуация показывает несколько важных проблем:
- Уязвимость промышленной логистики. Даже короткие перебои могут приводить к остановке крупных производств.
- Зависимость экономики от инфраструктуры. Металлургия остается одним из ключевых секторов украинской экономики и экспорта.
- Усиление напряжения между государственными и частными структурами. Публичный конфликт свидетельствует о сложности координации в условиях войны.
Обратите внимание! Конфликт между "АрселорМиттал Кривой Рог" и Укрзализныцей показал, насколько критической для украинской экономики остается стабильная логистика во время войны. От того, смогут ли стороны быстро найти компромисс, зависит не только работа отдельного предприятия, но и устойчивость части промышленного сектора Украины.
Какой экономический вклад дает украинская металлургия?
До полномасштабной войны горно-металлургический комплекс был одной из ключевых опор украинской экономики. Его вклад выходил далеко за пределы самих заводов и шахт – отрасль влияла на экспорт, занятость, налоги и развитие целых городов, пишет Krivbass.
В 2021 году горно-металлургический комплекс обеспечил 10,3% ВВП Украины. Речь идет не только о продукции металлургических предприятий, но и о:
- работе подрядчиков;
- смежных производствах;
- сферу услуг;
- расходах работников отрасли.
Фактически металлургия создавала целую экономическую экосистему. До войны один работник металлургии фактически обеспечивал работой еще четырех человек в других сферах.
По оценкам экспертов, каждый 13-й наемный работник в Украине был связан с ГМК. На крупных предприятиях работали десятки тысяч людей:
- "Азовсталь" – 10,7 тысяч;
- ММК им. Ильича – 14 тысяч;
- "АрселорМиттал Кривой Рог" – 19,5 тысяч.
В некоторых регионах металлургия фактически была градообразующей отраслью.
Почему металлургия важна?
ГМК называют одним из ключевых секторов для послевоенного восстановления Украины. Именно сталь нужна для мостов, дорог, жилья, энергетических объектов и промышленной инфраструктуры. Также отрасль может ускорить строительство благодаря модульным технологиям.
Например:
- одноэтажный дом можно возвести за два месяца;
- восьмиэтажный – примерно за девять.
Еще одно направление – "зеленая" металлургия.
Европейская промышленность переходит к декарбонизации, а украинский ГМК может поставлять сырье для новых технологий производства стали с меньшими выбросами СО₂.
Итак, до войны металлургия была одной из главных экономических опор Украины – от экспорта и налогов до рабочих мест и развития городов. И именно эта отрасль может стать одним из фундаментов послевоенного восстановления страны.
"АрселорМиттал Кривой Рог" сворачивает производство
В феврале 2026 года стало известно, что "АрселорМиттал Кривой Рог" закрывает Литейно-механический завод из-за энергетического кризиса, вызванного атаками России, и высоких цен на электроэнергию.
Решение закрыть два подразделения коснется более 2 400 рабочих мест.