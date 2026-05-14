Известная сеть уходит навсегда после 20 лет работы: почему шансов нет и кто займет место

Львовская группа "Евротек" решила закрыть сети супермаркетов "Арсен", "Фреш", "Союз" и "Квартал". Владелец сети рассказал об истинной причине такого решения и при чем здесь гиганты ритейла "Сильпо" и "АТБ".

Как развивался "Арсен"?

Первый супермаркет "Арсен" открыли во Львове еще в 2002 году. Основателем сети был бизнесмен Роман Шлапак, пишет Forbes.

Уже в 2009 году компания "Интермаркет" обанкротилась, после чего активы перешли к группе "Евротек" Михаила Весельского. На момент смены собственника сеть имела:

семь супермаркетов;

торговый центр "Арсен" в Ивано-Франковске;

логистический центр во Львове.

Весельский тогда взял на себя большие долги компании:

880 миллионов гривен перед банками;

145 миллионов гривен перед поставщиками;

еще 200 миллионов гривен перед подрядчиками.

Средства на покупку бизнеса он получил после продажи двух заводов ТМ "Стожар" компании "Кернел" в 2006 году. Партнером Весельского в "Евротеке" был Василий Яницкий, однако в 2014 году он оставил бизнес из-за политической деятельности.

Под управлением "Евротека" сеть активно расширялась. К 2015 году она насчитывала уже 64 магазина под брендами "Арсен", "Фреш", "Союз" и "Квартал". Впоследствии количество магазинов начало сокращаться.

По состоянию на прошлый год во Львове оставалось как минимум шесть магазинов "Арсен". Сеть работала в формате крупных районных торговых центров площадью от 1500 до 13 000 квадратных метров.

Почему компания закрыла сеть?

Михаил Весельский называет выход с рынка "плановым" и "контролируемым".

Несмотря на то, что выручка ООО "Альянс Маркет" в прошлом году выросла на 21,2% – до 3 миллиардов гривен – компания оставалась убыточной.

По данным YouControl, убыток сети вырос еще на 27,6% и достиг 73 миллионов.

В то же время Весельский уверяет, что компания остается финансово стабильной.

Мы имеем достаточный ресурс, чтобы в соответствии с условиями и сроками выполнить все обязательства перед партнерами, поставщиками и работниками. Мы позаботились о том, чтобы на наши локации пришли лучшие операторы рынка Украины,

– отметил он.

По его словам, для торговых площадей уже ищут новых арендаторов. Также он пояснил, что решение о закрытии приняли после детального анализа рынка и желание сосредоточиться на новых проектах в сфере девелопмента и социальных инициатив.

Действительно ли "АТБ" и "Сильпо" вытесняют меньшие сети?

По данным GT Partners, в прошлом году "Арсен" занимал седьмое место среди ритейлеров Львова и области по площади магазинов – около 10 500 квадратных метров. CEO IDNT Николай Чумак считает, что сеть не смогла адаптироваться к новым условиям рынка.

Это был "динозавр", который долго приходил в упадок: у него была хроническая недоинвестированность в форматы магазинов, оборудование и маркетинг,

– говорит он.

Эксперты отмечают, что сейчас региональным сетям все труднее конкурировать с крупными игроками вроде "АТБ" или "Сильпо".

Директор GT Partners Игорь Гугля предполагает, что помещения "Арсена" вряд ли перейдут одному оператору – их могут разделить между различными ритейлерами. По его мнению, выжить на рынке могут или крупные национальные сети, или локальные бренды с четкой специализацией – например, на фермерских или нишевых продуктах.

Что это значит?

Закрытие "Арсена" показывает, насколько сложно региональным сетям выживать в условиях агрессивной конкуренции крупных национальных игроков. Рынок продуктового ритейла в Украине все больше концентрируется вокруг нескольких крупных сетей, которые имеют:

сильные логистические системы;

большие бюджеты;

возможность быстро обновлять магазины;

масштабные программы лояльности.

Обратите внимание! История "Арсена" – это пример того, как даже большая и известная региональная сеть может потерять позиции без постоянных инвестиций и адаптации к новым реалиям рынка. Несмотря на почти 25 лет работы, сеть не смогла выдержать конкуренцию с национальными ритейлерами.

Почему бизнесы в Украине закрываются?

Как отмечает для 24 Канала маркетолог Наталья Головачко, закрытие бизнесов сейчас стало массовым явлением, а не единичными случаями.

Статистика свидетельствует, что в прошлом году прекратили деятельность на 11% больше предпринимателей, чем в позапрошлом году. Эта волна затрагивает разные регионы: в Киеве за год закрылись около 120 ресторанов, во Львове – около 50. Более трети всех прекращений деятельности составляет розничная торговля.

Эксперт объясняет, что среди причин такого массового закрытия есть как падение спроса и платежеспособности, так и кадровый голод.

Наталья Головачко Основательница Marketing Club Lviv Из-за войны и инфляции люди существенно экономят, клиентов в заведениях стало меньше. Кроме того, тарифы, аренда и налоги выросли.

А еще один фактор влияния – это то, что в результате мобилизации и миграции бизнесы испытывают дефицит работников.

Для 24 Канала эксперт по клиентскому направлению Анастасия Ямелинец добавляет, что закрытие бизнеса происходит преимущественно из-за накопления различных изменений. Эксперт также говорит о существенном росте финансовой нагрузки, например расходы на логистику, аренду, персонал, энергоносители и тому подобное. Кроме того, заметно изменилось потребительское поведение.

Например, по данным маркетинговой компании Kantar, покупки становятся более рациональными: люди чаще сравнивают альтернативы, снижают частоту покупок и чувствительнее реагируют на цену.

Анастасия Ямелинец Клиент-партнер в Kantar Бизнесы, которые не успевают адаптироваться к этим изменениям или продолжают работать по модели "как раньше" и не подкрепляют свои решения актуальными данными, быстро теряют устойчивость.

И учитывая ситуацию в стране, одним из главных факторов для закрытия являются военные риски. Бизнес может страдать от перебоев в работе, миграции клиентов, нестабильности поставок.

Не менее важным является психологический фактор: неопределенность, отложенный спрос, снижение готовности инвестировать.

Что известно о выходе "Арсен" с рынка?