Известная сеть уходит навсегда после 20 лет работы: почему шансов нет и кто займет место
- Сеть супермаркетов "Арсен", "Фреш", "Союз" и "Квартал" будет закрыта, несмотря на рост выручки, из-за убыточности и желания собственника сосредоточиться на новых проектах.
- Конкуренция с крупными сетями, такими как "АТБ" и "Сильпо", усложняет выживание региональных сетей, что приводит к необходимости адаптироваться к новым условиям рынка.
Львовская группа "Евротек" решила закрыть сети супермаркетов "Арсен", "Фреш", "Союз" и "Квартал". Владелец сети рассказал об истинной причине такого решения и при чем здесь гиганты ритейла "Сильпо" и "АТБ".
Как развивался "Арсен"?
Первый супермаркет "Арсен" открыли во Львове еще в 2002 году. Основателем сети был бизнесмен Роман Шлапак, пишет Forbes.
Уже в 2009 году компания "Интермаркет" обанкротилась, после чего активы перешли к группе "Евротек" Михаила Весельского. На момент смены собственника сеть имела:
- семь супермаркетов;
- торговый центр "Арсен" в Ивано-Франковске;
- логистический центр во Львове.
Весельский тогда взял на себя большие долги компании:
- 880 миллионов гривен перед банками;
- 145 миллионов гривен перед поставщиками;
- еще 200 миллионов гривен перед подрядчиками.
Средства на покупку бизнеса он получил после продажи двух заводов ТМ "Стожар" компании "Кернел" в 2006 году. Партнером Весельского в "Евротеке" был Василий Яницкий, однако в 2014 году он оставил бизнес из-за политической деятельности.
Под управлением "Евротека" сеть активно расширялась. К 2015 году она насчитывала уже 64 магазина под брендами "Арсен", "Фреш", "Союз" и "Квартал". Впоследствии количество магазинов начало сокращаться.
По состоянию на прошлый год во Львове оставалось как минимум шесть магазинов "Арсен". Сеть работала в формате крупных районных торговых центров площадью от 1500 до 13 000 квадратных метров.
Почему компания закрыла сеть?
Михаил Весельский называет выход с рынка "плановым" и "контролируемым".
- Несмотря на то, что выручка ООО "Альянс Маркет" в прошлом году выросла на 21,2% – до 3 миллиардов гривен – компания оставалась убыточной.
- По данным YouControl, убыток сети вырос еще на 27,6% и достиг 73 миллионов.
В то же время Весельский уверяет, что компания остается финансово стабильной.
Мы имеем достаточный ресурс, чтобы в соответствии с условиями и сроками выполнить все обязательства перед партнерами, поставщиками и работниками. Мы позаботились о том, чтобы на наши локации пришли лучшие операторы рынка Украины,
– отметил он.
По его словам, для торговых площадей уже ищут новых арендаторов. Также он пояснил, что решение о закрытии приняли после детального анализа рынка и желание сосредоточиться на новых проектах в сфере девелопмента и социальных инициатив.
Действительно ли "АТБ" и "Сильпо" вытесняют меньшие сети?
По данным GT Partners, в прошлом году "Арсен" занимал седьмое место среди ритейлеров Львова и области по площади магазинов – около 10 500 квадратных метров. CEO IDNT Николай Чумак считает, что сеть не смогла адаптироваться к новым условиям рынка.
Это был "динозавр", который долго приходил в упадок: у него была хроническая недоинвестированность в форматы магазинов, оборудование и маркетинг,
– говорит он.
Эксперты отмечают, что сейчас региональным сетям все труднее конкурировать с крупными игроками вроде "АТБ" или "Сильпо".
Директор GT Partners Игорь Гугля предполагает, что помещения "Арсена" вряд ли перейдут одному оператору – их могут разделить между различными ритейлерами. По его мнению, выжить на рынке могут или крупные национальные сети, или локальные бренды с четкой специализацией – например, на фермерских или нишевых продуктах.
Что это значит?
Закрытие "Арсена" показывает, насколько сложно региональным сетям выживать в условиях агрессивной конкуренции крупных национальных игроков. Рынок продуктового ритейла в Украине все больше концентрируется вокруг нескольких крупных сетей, которые имеют:
- сильные логистические системы;
- большие бюджеты;
- возможность быстро обновлять магазины;
- масштабные программы лояльности.
Обратите внимание! История "Арсена" – это пример того, как даже большая и известная региональная сеть может потерять позиции без постоянных инвестиций и адаптации к новым реалиям рынка. Несмотря на почти 25 лет работы, сеть не смогла выдержать конкуренцию с национальными ритейлерами.
Почему бизнесы в Украине закрываются?
Как отмечает для 24 Канала маркетолог Наталья Головачко, закрытие бизнесов сейчас стало массовым явлением, а не единичными случаями.
Статистика свидетельствует, что в прошлом году прекратили деятельность на 11% больше предпринимателей, чем в позапрошлом году. Эта волна затрагивает разные регионы: в Киеве за год закрылись около 120 ресторанов, во Львове – около 50. Более трети всех прекращений деятельности составляет розничная торговля.
Эксперт объясняет, что среди причин такого массового закрытия есть как падение спроса и платежеспособности, так и кадровый голод.
Из-за войны и инфляции люди существенно экономят, клиентов в заведениях стало меньше. Кроме того, тарифы, аренда и налоги выросли.
А еще один фактор влияния – это то, что в результате мобилизации и миграции бизнесы испытывают дефицит работников.
Для 24 Канала эксперт по клиентскому направлению Анастасия Ямелинец добавляет, что закрытие бизнеса происходит преимущественно из-за накопления различных изменений. Эксперт также говорит о существенном росте финансовой нагрузки, например расходы на логистику, аренду, персонал, энергоносители и тому подобное. Кроме того, заметно изменилось потребительское поведение.
Например, по данным маркетинговой компании Kantar, покупки становятся более рациональными: люди чаще сравнивают альтернативы, снижают частоту покупок и чувствительнее реагируют на цену.
Бизнесы, которые не успевают адаптироваться к этим изменениям или продолжают работать по модели "как раньше" и не подкрепляют свои решения актуальными данными, быстро теряют устойчивость.
И учитывая ситуацию в стране, одним из главных факторов для закрытия являются военные риски. Бизнес может страдать от перебоев в работе, миграции клиентов, нестабильности поставок.
Не менее важным является психологический фактор: неопределенность, отложенный спрос, снижение готовности инвестировать.
Что известно о выходе "Арсен" с рынка?
- Сеть супермаркетов "Арсен" закрывает все свои магазины в Украине с 1 июня из-за стратегического выхода с рынка.
- Владелец сети, Михаил Весельский, заверил, что финансовое состояние компании стабильное, а часть работников сможет трудоустроиться в новых магазинах.