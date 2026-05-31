Российский дрон уничтожил отделение "Новой почты" в Днепре: здание выгорело дотла

В результате атаки российского беспилотника в Днепре полностью сгорело отделение №1 "Новой почты". К счастью, сотрудники не пострадали.

Компания уже готовит компенсации клиентам за потерянные отправления. Об этом сообщили в пресс-службе "Новой почты".

Что известно об атаке БПЛА на отделение "Новой почты"?

В Днепре российский беспилотник попал в отделение №1 "Новой почты", в результате чего здание было полностью уничтожено огнем.

В компании сообщили, что работники отделения не пострадали. На месте происшествия работают спасатели и правоохранители, которые ликвидируют последствия атаки и устанавливают масштабы нанесенного ущерба.

Сейчас идет оценка повреждений и проверка состояния отправлений, которые находились в отделении на момент удара. Более подробную информацию об потерянных грузах обещают предоставить после завершения работы экстренных служб.

В "Новой почте" отметили, что уже внедрили резервные схемы работы и перестроили логистику, поэтому задержек с доставкой отправлений не ожидается.

Компания также подчеркнула, что компенсирует клиентам объявленную стоимость всех отправлений, которые были уничтожены в результате атаки. Представители логистической компании связываются с пострадавшими клиентами и предоставляют информацию о порядке возмещения.