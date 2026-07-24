Ракеты и дроны вынудили большого экспортера масла уйти из Одессы: что будет с Allseeds

Одна из крупнейших украинских компаний в сфере переработки и экспорта масличных культур Allseeds была вынуждена временно приостановить работу. Все из-за постоянных обстрелов Одесской области.

Почему Allseeds приостановила работу

В компании заявили, что продолжение работы в нынешних условиях создает слишком высокие риски для сотрудников и производственных объектов, в частности из-за постоянных обстрелов портов в Одесской области.

По словам представителей группы компаний, решение о приостановке деятельности было вынужденным. Основными причинами стали:

регулярные атаки России на Одесскую область;

угроза жизни и здоровью работников;

риск повреждения производственных мощностей;

опасность для портовой и логистической инфраструктуры.

Когда может возобновиться работа

В Allseeds отметили, что приостановка деятельности не означает окончательного ухода с украинского рынка. Компания планирует сохранить необходимые ресурсы, производственный потенциал и возможности для возобновления работы после того, как ситуация с безопасностью позволит это сделать.

Это сложное решение было принято с учетом первоочередной необходимости обеспечить безопасность работников, а также сохранить производственные активы, инфраструктуру, человеческий и операционный потенциал компании, – говорится в заявлении Allseeds.

Какое значение имеет Allseeds для украинского экспорта

Allseeds является одним из крупнейших украинских экспортеров продукции масличных культур. Компания работает в сфере переработки сырья и экспорта растительных масел, используя мощности в Одесской области.

Работа таких предприятий имеет важное значение для украинского аграрного сектора, ведь именно через южные регионы проходит значительная часть экспортных потоков агропродукции.

Из-за постоянных атак России на портовую инфраструктуру компании, зависимые от морской логистики, вынуждены либо сокращать деятельность, либо временно приостанавливать отдельные процессы.

Почему россияне охотятся в Одессе

Россия усиливает удары по Одессе и области, применяя реактивные дроны, ракеты, баллистическое оружие и тактическую авиацию, рассказал пресс-секретарь УГО Сергей Братчук в эфире 24 Канала.

Одной из главных целей атак остается портовая и припортовая инфраструктура. Кремль пытается повредить морской коридор и запугать иностранных перевозчиков и партнеров, работающих с портами Большой Одессы. Удары также должны повлиять на продовольственный рынок, ведь украинские аграрии собирают урожай, в частности пшеницу, которую должны отправить по уже заключенным контрактам.

Это не какой-то "ответ", а террор и попытка повлиять на наш зерновой коридор. Враг знает, куда целится и по чему бьет,

– сказал представитель Украинской добровольческой армии.

Такие удары призваны одновременно нанести экономический ущерб Украине, сорвать экспорт продовольствия и усилить давление на международные компании, которые продолжают работать с украинскими портами.

К слову, один из крупнейших в мире контейнерных перевозчиков Maersk также временно приостановил работу в Черноморском порту. Экспортировать товары через Черноморский рыбный порт Maersk пока не будет по соображениям безопасности.

Судно MEDKON MIRA V.629S перенаправят в порт Констанца в Румынии, а все грузы, которые сейчас находятся в Порт-Саиде или ожидаются там, также планируют перенаправить в румынский порт.

Кроме того, компания намерена согласовать с клиентами варианты дальнейшей перевозки груза из Румынии в Украину, в частности