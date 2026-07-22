Что известно о приостановке работы
Работа приостанавливается до дальнейшего уведомления, сообщили в компании "Маерск Украина".Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Международная судоходная компания Maersk прекращает работу в черноморском порту. В связи с усилением российских ударов по инфраструктуре она вынуждена приостановить предоставление услуг.
Работа приостанавливается до дальнейшего уведомления, сообщили в компании "Маерск Украина".Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram