SOCAR может получить контроль над крупной сетью АЗС в Италии
- SOCAR приближается к подписанию соглашения о покупке Italiana Petroli, владеющей одной из крупнейших сетей АЗС в Италии.
- Финансовые условия сделки неизвестны, но стоимость предприятия оценивается в 2,5 миллиарда евро.
Итальянская нефтяная и энергетическая компания Italiana Petroli приближается к подписанию соглашения о продаже завода Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). Известно, что в случае подписания соглашения группа SOCAR получит контроль над одной из крупнейших автозаправочных станций Италии.
Купит ли SOCAR итальянскую сеть АЗС?
Согласно двум анонимным источникам, сделка с SOCAR должна быть подписана уже сегодня, 15 сентября, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Однако добавляется, что подписание между компаниями состоится в случае, если не будет переноса сделки в последнюю минуту. Интересно, что финансовые условия сделки неизвестны.
- Еще раньше люди, которые близки к этой сделке, сообщили изданию, что итальянская семья Бракетти-Перетти, владеющая Italiana Petroli, оценивает стоимость предприятия в размере около 2,5 миллиарда евро, то есть почти 3 миллиардов долларов.
- Кроме того, SOCAR консультирует итальянская Intesa Sanpaolo IMI CIB, а UniCredit консультирует владельца Italiana Petroli.
Какие мощности имеет Italiana Petroli
Итальянская компания может перерабатывать около 200 тысяч баррелей нефти в сутки. Кроме того, сеть владеет более 4 500 автозаправочными станциями, что делает ее одной из крупнейших сетей АЗС в Италии.
Что известно о сделке между SOCAR и Italiana Petroli?
Еще раньше интерес к покупке итальянской сети выразил инвестор из Абу-Даби, однако соглашение скорее всего будет реализовано с Азербайджаном.
В 2024 году компания Italiana Petroli зафиксировала скорректированную основную прибыль объемом почти 500 миллионов евро, а чистая денежная позиция на конец декабря составляла 408 миллионов евро, сообщает Enkorr.
Если продажа состоится, то это станет 2 крупной сделкой в нефтеперерабатывающем секторе Италии после передачи контрольного пакета акций Saras семьей Моратти мировому трейдеру Vitol.