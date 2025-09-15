Купит ли SOCAR итальянскую сеть АЗС?

Согласно двум анонимным источникам, сделка с SOCAR должна быть подписана уже сегодня, 15 сентября, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Однако добавляется, что подписание между компаниями состоится в случае, если не будет переноса сделки в последнюю минуту. Интересно, что финансовые условия сделки неизвестны.

Еще раньше люди, которые близки к этой сделке, сообщили изданию, что итальянская семья Бракетти-Перетти, владеющая Italiana Petroli, оценивает стоимость предприятия в размере около 2,5 миллиарда евро, то есть почти 3 миллиардов долларов.

Кроме того, SOCAR консультирует итальянская Intesa Sanpaolo IMI CIB, а UniCredit консультирует владельца Italiana Petroli.

Какие мощности имеет Italiana Petroli Итальянская компания может перерабатывать около 200 тысяч баррелей нефти в сутки. Кроме того, сеть владеет более 4 500 автозаправочными станциями, что делает ее одной из крупнейших сетей АЗС в Италии.



