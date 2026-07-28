Из-за новой тактики России: некоторые АЗС хотят приравнять к критической инфраструктуре

Россия усилила атаки на автозаправочные станции Украины, пытаясь оставить целые регионы без горючего. Поэтому власти рассматривают возможность предоставить АЗС в прифронтовых областях статус объектов критической инфраструктуры.

Зачем изменять статус АЗС

Такую возможность обсудили в понедельник, 27 июля, во время оперативного совещания Сумской области, рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Виктор Никита .

На встрече были рассмотрены важные шаги, которые помогут обеспечить функционирование региона в условиях активных атак врага.

Одним из них, по словам Никиты, может быть определение АЗС в регионах прифронтовых объектами критической инфраструктуры.

Это позволит направлять дополнительные ресурсы на их защиту и обеспечить бесперебойную работу.

– объяснил заместитель руководителя ОП.

В то же время областные власти и местные общины Сумщины получили поручение усилить финансовое и материальное обеспечение подразделений противовоздушной обороны, отражающих вражеские атаки. Экипажи беспилотных авиационных комплексов и мобильные огневые группы должны получить большую поддержку.

Какая ситуация в Харьковской области

Тем временем глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в эфире национального телемарафона рассказал, что в регионе работают над усилением физической пассивной защиты АЗС. Соответствующие меры ОВА была согласована с представителями автозаправочных сетей.

При этом Синегубов опроверг сообщение о том, что маршрут Харьков – Полтава остался без АЗС.

Подчеркиваю: информация некоторых медиа о том, что на трассе от Харькова до Полтавы не осталось никакой заправки, не соответствует действительности. Дефицита горючего в регионе нет,

– заверил Синегубов.

Напомним, вчера депутат Харьковского областного совета Александр Скорик сообщил, что в регионе враг уничтожил уже более 80 автозаправочных станций , а на участке от Харькова до Полтавы якобы не осталось ни уцелевшей АЗС.