Крупнейшее пожертвование за 20 лет: кому Баффетт передал 6 миллиардов в акциях

Американский миллиардер Уоррен Баффетт передал благотворительным фондам рекордные 6 миллиардов долларов в виде акций Berkshire Hathaway. Это самое большое его пожертвование с начала филантропической деятельности почти 20 лет назад.

Самое большое пожертвование за 20 лет

Общая сумма пожертвований инвестора уже превышает 60 миллиардов долларов и он планирует передать еще больше, сообщает Reuters, передает 24 Канал.

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Нынешний транш включает:

9,43 миллионов акций – Фонда Билла и Мелинды Гейтс;

943 тысяч акций – Фонда имени его покойной жены Сьюзан Томпсон Баффетт;

по 660 тысяч акций – фондам, которые возглавляют его дети: Howard G. Buffett Foundation, Sherwood Foundation и NoVo Foundation.

В целом Баффетт уже передал более 60 миллиардов на благотворительность за последние два десятилетия. Он регулярно направляет средства на здравоохранение, образование, борьбу с бедностью и другие сферы устойчивого развития.

Баффетт сместился в рейтинге миллиардеров

После этого пожертвования Баффетт сместился с 5-го на 6-е место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes, хотя все еще владеет 13,8% акций Berkshire Hathaway, а его состояние оценивается примерно в 152 миллиардов долларов до пересчета.

В 2023 году Баффетт также обновил свое завещание. Согласно ему, 99,5% его остаточного состояния после смерти будет передано благотворительному фонду, которым совместно будут управлять его трое детей. У них будет 10 лет, чтобы единодушно решить, как распределить средства.