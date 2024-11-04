ФЛП под прицелом: банки будут искать схемы уклонения от уплаты налогов

НБУ предоставил рекомендации банкам и небанковским финансовым учреждениям для выявления механизмов "дробления бизнеса". Они касаются привлечения физических лиц-предпринимателей, которые используют упрощенную систему налогообложения.

Как будут выявлять уклонение от уплаты налогов

В таком случае, финансовые учреждения должны сообщить Госфинмониторинг об этих финансовых операциях и принять решение о дальнейших деловых отношениях. Включая возможное закрытие счетов, передает 24 Канал со ссылкой на письмо Национального банка.

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При этом, признаки уклонения от уплаты налогов через ФЛП следующие:

Представление одним лицом в финансовое учреждение пакета документов для установления деловых отношений с юридическим лицом и ФЛП одновременно. Совместный адрес расположения юридического лица и ФЛП. Совместное место реализации товаров и услуг (адрес магазина или веб-сайта). Юридическое лицо и/или ФЛП имеют общих владельцев, представителей, бухгалтеров или доверенных лиц. У ФЛП, как правило, нет необходимых ресурсов для ведения деятельности, связанной с юридическим лицом.

Обратите внимание! Связи между юридическим лицом и ФЛП могут указывать на другие признаки, такие как характер операций, их объемы и регулярность.

Дополнительными признаками принадлежности клиентов к группе могут быть:

значительные поступления на счета ФЛП от юридического лица или других субъектов Группы;

уплата юридическим лицом услуг ФЛП, стоимость которых трудно оценить;

а также активность ФЛП в течение короткого периода, что достигает предельного объема дохода за год.

Другие признаки включают последовательную деятельность группы ФЛП и использование одного платежного терминала несколькими субъектами хозяйствования.