Як виявлятимуть ухилення від сплати податків

У такому випадку, фінансові установи повинні повідомити Держфінмоніторинг про ці фінансові операції та ухвалити рішення щодо подальших ділових відносин. Зокрема, можливе закриття рахунків, передає 24 Канал з посиланням на лист Національного банку.

Читайте також: Як молоді підприємці можуть отримати грант на розвиток свої справи від держави

Водночас ознаки ухилення від сплати податків через ФОП наступні:

Подання однією особою до фінансової установи пакета документів для встановлення ділових відносин з юридичною особою та ФОП одночасно. Спільна адреса розташування юридичної особи та ФОП. Спільне місце реалізації товарів і послуг (адреса магазину або вебсайту). Юридична особа та/або ФОП мають спільних власників, представників, бухгалтерів або довірених осіб. У ФОП, як правило, немає необхідних ресурсів для ведення діяльності, пов'язаної з юридичною особою.

Зауважте! Зв'язки між юридичною особою та ФОП можуть вказувати на інші ознаки, такі як характер операцій, їх обсяги та регулярність.

Додатковими ознаками належності клієнтів до групи можуть бути:

значні надходження на рахунки ФОП від юридичної особи або інших суб’єктів Групи;

сплата юридичною особою послуг ФОП, вартість яких важко оцінити;

а також активність ФОП протягом короткого періоду, що досягає граничного обсягу доходу за рік.

Інші ознаки включають послідовну діяльність групи ФОП та використання одного платіжного термінала кількома суб’єктами господарювання.