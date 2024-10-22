Кому надаватимуться ці гранти

Урядовиця Юлія Свириденко розповіла, що молоді підприємці віком до 25 років зможуть отримати грант на відкриття свого бізнесу. Ця ініціатива реалізується в рамках програми "Власна Справа".

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Юлія Свириденко Перша віцепрем’єр-міністерка – Міністерка економіки України Якщо вам до 25 років, подавайте заявку на програму та отримуйте до 150 тисяч гривень на свій бізнес. Гарант для молоді не має вимоги створення нових робочих місць. Після ухвалення позитивного рішення щодо виділення гранту, лише необхідно відкрити ФОП.

Свириденко розповіла, що заявку на грант українці можуть подати через Дію. Необхідно просто обрати розділ "Грант на власну справу" і заповнити анкету.

Зауважте! Через три роки ці підприємці зможуть отримати новий грант від держави – на загальних умовах.