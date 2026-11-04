Долги можно списать, но есть один нюанс: что украинцам нужно знать о банкротстве

За девять месяцев 2026 года количество дел о банкротстве украинцев выросло на 37 %. Всего суды зафиксировали более 1,2 тысячи таких случаев, а число неплатежеспособных граждан увеличивается уже четвертый год подряд. Однако банкротство не гарантирует, что все долги будут списаны, а имущество останется неприкосновенным.

Почему украинцы чаще объявляют себя банкротами

В Украине растет количество людей, которые обращаются в суд, чтобы признать себя неплатежеспособными. По данным Opendatabot, за девять месяцев 2026 года было зарегистрировано 1 293 таких дела, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако банкротство не означает автоматического списания всех долгов или возможности сохранить какое-либо имущество. Эта процедура имеет определенные законом условия, требует финансовых затрат и может повлиять на возможность получения кредитов в будущем.

Как рассказал 24 Каналу адвокат, арбитражный управляющий Сергей Литвиненко, банкротство физического лица и компании преследует разные цели и влечет за собой разные последствия. Для человека это прежде всего возможность урегулировать непосильные долги, тогда как для бизнеса процедура может завершиться как восстановлением платежеспособности, так и ликвидацией предприятия.

Сколько украинцев объявляют себя банкротами

Число дел о банкротстве растет четвертый год подряд после спада в первый год полномасштабной войны. Показатель этого года уже на 40% превышает количество дел за весь 2024 год. В то же время он почти равен результату за весь 2025 год, когда в делах о неплатежеспособности фигурировали 1 348 человек. Всего с 2021 года неплатежеспособными признали 5 014 украинцев.

В этом году женщины составляют 53% всех фигурантов таких дел – 685 против 608 мужчин. В прошлом году ситуация была противоположной: мужчины составляли 51%. Больше всего дел касается украинцев в возрасте:

от 25 до 45 лет – таких 876;

304 человека старше 45 лет;

113 – моложе 25 лет.

Самому молодому банкроту в этом году исполнилось 20 лет, самому пожилому – 77.

По регионам наибольшее количество дел было зарегистрировано:

в Киеве – 228;

Киевская область – 130 дел

Львовская область – 109 дел.

В сумме на эти три региона приходится более трети всех случаев. Наиболее заметно количество дел выросло:

в Кировоградской области – более чем вдвое, с 20 до 43;

в Киевской области прирост составил 86%;

в Тернопольской области – 64%.

Тенденция к снижению зафиксирована:

в Винницкой области – с 77 до 63 дел;

в Одесской области – с 68 до 64;

в Николаевской области – с 16 до 11.

Почему банкротство физического лица отличается от процедуры для бизнеса

Банкротство физического лица – это судебная процедура, которая позволяет урегулировать долги путем реструктуризации или погашения за счет имущества. Ее может инициировать только сам должник. Кредиторы, в частности банки, не имеют права самостоятельно подать в суд заявление о признании обычного физического лица неплатежеспособным.

Для физического лица это путь к освобождению от долгов, но суд обязательно проверяет добросовестность должника. В частности, не скрывал ли он имущество и доходы, не пытался ли искусственно создать неплатежеспособность,

– объясняет Сергей Литвиненко.

Для юридического лица правила другие. Инициировать банкротство могут как сама компания, так и ее кредиторы. Цель процедуры – либо восстановить платежеспособность предприятия посредством санации, либо удовлетворить требования кредиторов за счет имущества и ликвидировать компанию.

Банкротство предприятия не означает, что его владелец автоматически освобождается от всех обязательств. Если он лично поручился за кредиты компании или имеются основания для привлечения его к субсидиарной ответственности, риски могут распространиться и на личное имущество.

Отдельно следует рассматривать физических лиц-предпринимателей. ФЛП не является юридическим лицом, поэтому процедура неплатежеспособности для него предусмотрена как для физического лица – предпринимателя. В то же время предприниматель отвечает по своим обязательствам личным имуществом, за исключением имущества, на которое по закону не может быть обращено взыскание.

При какой сумме долга можно объявить себя банкротом

Обратиться в хозяйственный суд с заявлением о неплатежеспособности можно не только тогда, когда долг достиг определенной суммы.

Важно! Требование о минимальном размере просроченной задолженности в размере 30 минимальных зарплат было исключено из Кодекса Украины о процедурах банкротства еще в 2023 году.

Сейчас закон предусматривает другие основания для обращения. В частности, человек может инициировать процедуру, если перестал погашать более половины ежемесячных платежей по кредитам и другим обязательствам в течение двух месяцев, если в ходе исполнительного производства подтвердилось отсутствие имущества для взыскания или если имеются обстоятельства, свидетельствующие об угрозе неплатежеспособности.

Важно понимать, что сама сумма долга не является единственным критерием. Суд оценивает финансовое положение человека, его обязательства, доходы, имущество и обстоятельства, которые привели к невозможности рассчитываться с кредиторами,

– отмечает адвокат.

Следовательно, решение о банкротстве следует принимать не только с учетом размера задолженности. Необходимо также оценить, хватит ли доходов для реструктуризации, какое имущество может попасть в ликвидационную массу и во сколько обойдется сама процедура.

Сколько стоит банкротство физического лица

Несмотря на то, что процедура может помочь избавиться от непосильных долгов, она не является бесплатной. Перед обращением в суд необходимо подготовить документы, собрать информацию обо всех обязательствах, имуществе и доходах, а также авансировать вознаграждение арбитражному управляющему.

Также человеку может потребоваться юридическое сопровождение. Его стоимость зависит от сложности дела, количества кредиторов, наличия имущества и споров по требованиям.

Обратите внимание! Даже если у должника относительно небольшая сумма задолженности, расходы на процедуру могут оказаться для него ощутимыми.

Перед подачей заявления необходимо сравнить общую сумму долга с потенциальными расходами и оценить, есть ли возможность договориться с кредиторами о реструктуризации без суда. В то же время не все обязательства можно списать даже после завершения процедуры.

В частности, банкротство не освобождает от уплаты алиментов, возмещения вреда, причиненного увечьем, иным ущербом здоровью или смертью человека, а также от других требований, неразрывно связанных с личностью должника.

Могут ли отобрать единственную квартиру из-за банкротства

Один из самых больших страхов людей, рассматривающих возможность банкротства, – потеря жилья. Однако закон предусматривает защиту определенного имущества должника. В частности, к имуществу, не подлежащему продаже в рамках процедуры, относится единственное жилье семьи должника, если оно соответствует установленным законом критериям площади и не является предметом обеспечения.

Речь идет о квартире площадью не более 60 квадратных метров или жилой площадью не более 13,65 квадратного метра на каждого члена семьи. Для жилого дома предельная площадь составляет 120 квадратных метров.

Однако эта защита не распространяется автоматически на любую недвижимость. В частности, отдельный режим действует в отношении жилья, переданного в ипотеку. Поэтому наличие квартиры или дома, даже если это единственное место проживания семьи, необходимо оценивать с учетом обстоятельств конкретного дела.

Остальное имущество должника может быть использовано для погашения требований кредиторов. После его реализации полученные средства распределяются в соответствии с установленной законом очередностью.

Как проходит процедура банкротства физического лица

Процесс начинается с подготовки документов. Человек должен собрать информацию обо всех кредиторах, суммах задолженности, доходах, счетах, имуществе и расходах.

Также необходимо подать декларации об имущественном положении за три года, предшествовавшие обращению в суд. Вместе с заявлением в хозяйственный суд должник подает предложения по реструктуризации долгов и подтверждение авансирования вознаграждения арбитражному управляющему.

После проверки документов суд решает вопрос об открытии производства. Далее назначается управляющий реструктуризацией, который анализирует финансовое состояние должника, работает с требованиями кредиторов и помогает организовать процедуру.

Важный этап – рассмотрение плана реструктуризации, который предусматривает порядок и сроки погашения задолженности. Если план утвержден судом, человек должен выполнять его условия.

Если реструктуризация невозможна или план не выполняется, суд может перейти к процедуре погашения долгов за счет имущества должника. После ее завершения суд решает вопрос об освобождении человека от обязательств, подлежащих списанию.

Признание банкротом имеет и долгосрочные последствия. В течение пяти лет после завершения процедуры человек должен письменно уведомлять о факте своей неплатежеспособности перед заключением договоров займа, кредитных договоров, поручительства или залога. Также в течение этого срока повторно открыть производство о неплатежеспособности нельзя, за исключением предусмотренного законом случая полного погашения долгов.

Почему рискует владелец бизнеса при банкротстве компании

Для предпринимателей процедура банкротства сопряжена с дополнительными рисками. Один из них – субсидиарная ответственность. Если будет установлено, что владелец или руководитель своими действиями или бездействием довел компанию до неплатежеспособности, его могут обязать отвечать за долги предприятия.

Банкротство юридического лица не всегда означает, что его владелец защищен от претензий кредиторов. Если есть основания полагать, что именно действия руководства привели к неплатежеспособности, вопрос личной ответственности может рассматриваться отдельно,

– объясняет Сергей Литвиненко.

Еще один риск – это операции с имуществом компании накануне банкротства. Арбитражный управляющий проверяет предыдущие сделки, в частности передачу активов связанным лицам. Если такие сделки противоречили требованиям закона или были направлены на вывод имущества, их могут обжаловать в суде. Также банкротство компании не отменяет личных поручительств ее владельца.

Если человек поручился собственным имуществом за кредит предприятия, кредитор может требовать исполнения этих обязательств независимо от того, что происходит с компанией.

Отдельно закон устанавливает обязанность руководителя обратиться в хозяйственный суд в определенных случаях неплатежеспособности. В частности, если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов сделает невозможным выполнение обязательств перед другими или если обязательства, срок исполнения которых наступил, превышают стоимость активов предприятия. На подачу заявления отводится месяц.

Обратите внимание! Несвоевременное реагирование может создать дополнительные юридические риски.

В то же время банкротство не всегда является лучшим решением для бизнеса. Если у предприятия еще есть перспективы восстановления, стоит рассмотреть превентивную реструктуризацию или договоренности с кредиторами. Это может помочь избежать ликвидации и сохранить деятельность компании.

Отметим, что правила для малого бизнеса могут измениться. В сентябре 2026 года Верховная Рада приняла за основу законопроект №15024, который предусматривает упрощенную процедуру банкротства для микро- и малого предпринимательства. Документ предлагает, в частности, сократить сроки рассмотрения таких дел до 180 дней и уменьшить административную нагрузку. Однако на момент подготовки материала это пока только законопроект, а не действующие правила.

К слову, в Украине начали внедрять механизм превентивной реструктуризации. Это позволяет сохранить компанию и легче разрешить конфликт между должником и кредиторами. Во время процедуры действует гибкий мораторий на принудительное взыскание долгов или исполнение судебных решений. То есть у сторон есть время для проведения переговоров.