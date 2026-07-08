После банкротства Bees Airline все изменится: какие авиакомпании будут продолжать летать из Украины

Украинский авиарынок лишился еще одного перевозчика. После банкротства "Международных авиалиний Украины" (МАУ) процедуру неплатежеспособности начала Bees Airline – одна из самых молодых украинских авиакомпаний.

Почему Bees Airline осталась без самолетов и ресурсов

Bees Airline не выдержала испытания войной, однако часть перевозчиков продолжает работать за пределами страны и готовится вернуться после возобновления гражданских полетов, пишет Forbes.

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Согласно материалам Хозяйственного суда Киева, 25 июня ООО "Биз Эйрлайн" подало заявление об открытии производства по делу о банкротстве.

Финансовое положение компании оказалось критическим:

кредиторские требования превышают 180 миллионов гривен;

стоимость оборотных активов составляет всего около 22,3 тысячи гривен.

Генеральный директор Bees Airline Евгений Хайнацкий сообщил, что у компании больше нет ни самолетов, ни недвижимости. Также перевозчик лишился сертификатов, необходимых для выполнения коммерческих рейсов.

Фактически единственным имуществом, оставшимся в рамках процедуры банкротства, является офисная техника. Суд уже назначил арбитражного управляющего, а у кредиторов есть 30 дней, чтобы заявить свои требования.

Кто из украинских авиакомпаний останется после открытия неба

Банкротство Bees Airline стало уже вторым крупным ударом по украинской авиации после начала полномасштабной войны. В 2023 году банкротом признали МАУ.

Однако несколько украинских авиакомпаний продолжают работать за рубежом и имеют шансы вернуться на внутренний рынок после возобновления полетов. Среди них:

SkyUp Airlines – выполняет регулярные и чартерные рейсы из Польши, Румынии и Молдовы;

Skyline Express – сотрудничает с европейскими туристическими операторами;

Windrose Airlines – продолжает выполнять чартерные перевозки;

YanAir – работает по модели "мокрого лизинга" в Африке, когда авиакомпания предоставляет не только самолет, но и экипаж, техническое обслуживание и страхование.

В то же время эксперты отмечают, что после открытия украинского неба конкуренция будет очень жесткой. Авиационный эксперт Богдан Долинце прогнозирует, что после возобновления полетов иностранные перевозчики могут сразу занять от 50% до 70% украинского авиарынка.

Причина – за годы войны украинские компании потеряли часть самолетов, финансовые возможности и персонал.

Что еще известно о Bees Airline

Bees Airline начала работу в 2021 году и стала одной из самых молодых украинских авиакомпаний. Сначала перевозчик выполнял чартерные рейсы в Египет, а впоследствии начал открывать регулярные направления.

К концу 2021 года флот компании состоял из четырех самолетов Boeing 737-800. Авиакомпания выполняла рейсы из Киева, Львова, Одессы, Харькова и Херсона в Турцию, Грецию, Кипр, Болгарию, Испанию, Армению и Египет.

После начала полномасштабного вторжения самолеты Bees Airline по требованию лизингодателей были выведены за пределы Украины. Финансовые показатели Bees Airline также резко ухудшились.

Когда в Украине возобновят авиасообщение?

В аппарате министра развития общин и территорий Алексея Кулебы пояснили для 24 Канала, что пока действует военное положение, речь об открытии воздушного пространства в Украине не идет.

Возобновление полетов возможно исключительно при условии обеспечения полной безопасности гражданской авиации. На сегодняшний день ключевым фактором остается ситуация с безопасностью, которая не позволяет рассматривать открытие воздушного пространства в ближайшей перспективе,

– говорится в комментарии.

Несмотря на это, в министерстве уже готовятся к будущему возобновлению авиасообщения: в частности, создана специальная рабочая группа с участием представителей аэропортов, авиакомпаний и профильных органов для того, чтобы выработать практические решения и план по возобновлению полетов.