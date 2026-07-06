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Бизнес Актуальные новости После потери самолетов: украинская авиакомпания Bees Airline объявила о банкротстве
6 июля, 18:25
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После потери самолетов: украинская авиакомпания Bees Airline объявила о банкротстве

Альбина Ковпак

ООО "Bees Airline", которая до начала полномасштабной войны была самой молодой украинской авиакомпанией, официально начала процедуру банкротства. Хозяйственный суд Киева уже возбудил соответствующее производство.

Почему суд возбудил дело о банкротстве

Известная украинская авиакомпания объявит о банкротстве после решения суда. Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное на сайте Верховного Суда.

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Как отмечается в судебных материалах, компания ООО "Биз Эйрлайн" самостоятельно обратилась в суд с заявлением об открытии дела о банкротстве. Причиной стало наличие непогашенной задолженности, которую предприятие не смогло погасить.

Чем известна Bees Airline

Bees Airline была самой молодой авиакомпанией Украины и базировалась в международном аэропорту Киева имени Игоря Сикорского (Жуляны).

Сертификат эксплуатанта перевозчик получил 12 марта 2021 года, а уже 18 марта выполнил свой первый рейс. Это был чартер из Киева в египетский Шарм-эль-Шейх, который компания осуществила по заказу туроператора Tez Tour Ukraine.

Незадолго до начала полномасштабного вторжения России авиакомпания была вынуждена перегнать все свои самолеты за пределы Украины. Такое требование выдвинули лизингодатели.

В результате уже в августе 2022 года Bees Airline фактически осталась без собственного авиапарка, а также лишилась сертификата эксплуатанта, что сделало дальнейшую работу компании невозможной.

Когда в Украине возобновят авиасообщение?

В аппарате министра развития общин и территорий Алексея Кулебы пояснили для 24 Канала, что пока действует военное положение, речь об открытии воздушного пространства в Украине не идет.

Возобновление полетов возможно исключительно при условии обеспечения полной безопасности гражданской авиации. На сегодняшний день ключевым фактором остается ситуация с безопасностью, которая не позволяет рассматривать открытие воздушного пространства в ближайшей перспективе,
– говорится в комментарии.

Несмотря на это, в министерстве уже готовятся к будущему возобновлению авиасообщения: в частности, создана специальная рабочая группа с участием представителей аэропортов, авиакомпаний и профильных органов для того, чтобы выработать практические решения и план по возобновлению полетов.

Между тем эксперт по авиации Богдан Долинце в беседе с 24 Каналом объясняет, что создание такой группы, как и всех других, созданных еще в 2022 году, не означает, что воздушное пространство Украины будет открыто в ближайшее время или даже в среднесрочной перспективе.