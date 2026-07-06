После потери самолетов: украинская авиакомпания Bees Airline объявила о банкротстве

ООО "Bees Airline", которая до начала полномасштабной войны была самой молодой украинской авиакомпанией, официально начала процедуру банкротства. Хозяйственный суд Киева уже возбудил соответствующее производство.

Почему суд возбудил дело о банкротстве

Известная украинская авиакомпания объявит о банкротстве после решения суда. Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное на сайте Верховного Суда.

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Как отмечается в судебных материалах, компания ООО "Биз Эйрлайн" самостоятельно обратилась в суд с заявлением об открытии дела о банкротстве. Причиной стало наличие непогашенной задолженности, которую предприятие не смогло погасить.

Чем известна Bees Airline

Bees Airline была самой молодой авиакомпанией Украины и базировалась в международном аэропорту Киева имени Игоря Сикорского (Жуляны).

Сертификат эксплуатанта перевозчик получил 12 марта 2021 года, а уже 18 марта выполнил свой первый рейс. Это был чартер из Киева в египетский Шарм-эль-Шейх, который компания осуществила по заказу туроператора Tez Tour Ukraine.

Незадолго до начала полномасштабного вторжения России авиакомпания была вынуждена перегнать все свои самолеты за пределы Украины. Такое требование выдвинули лизингодатели.

В результате уже в августе 2022 года Bees Airline фактически осталась без собственного авиапарка, а также лишилась сертификата эксплуатанта, что сделало дальнейшую работу компании невозможной.

Когда в Украине возобновят авиасообщение?

В аппарате министра развития общин и территорий Алексея Кулебы пояснили для 24 Канала, что пока действует военное положение, речь об открытии воздушного пространства в Украине не идет.

Возобновление полетов возможно исключительно при условии обеспечения полной безопасности гражданской авиации. На сегодняшний день ключевым фактором остается ситуация с безопасностью, которая не позволяет рассматривать открытие воздушного пространства в ближайшей перспективе,

– говорится в комментарии.

Несмотря на это, в министерстве уже готовятся к будущему возобновлению авиасообщения: в частности, создана специальная рабочая группа с участием представителей аэропортов, авиакомпаний и профильных органов для того, чтобы выработать практические решения и план по возобновлению полетов.

Между тем эксперт по авиации Богдан Долинце в беседе с 24 Каналом объясняет, что создание такой группы, как и всех других, созданных еще в 2022 году, не означает, что воздушное пространство Украины будет открыто в ближайшее время или даже в среднесрочной перспективе.