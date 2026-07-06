Чому суд відкрив справу про банкрутство

Відома українська авіакомпанія оголосить про банкрутство після рішення суду. Про це свідчить повідомлення, оприлюднене на сайті Верховного Суду.

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Як зазначається у судових матеріалах, компанія ТОВ "Біз Ейрлайн" самостійно звернулася до суду із заявою про відкриття справи про банкрутство. Причиною стала наявність непогашеної заборгованості, яку підприємство не змогло погасити.

Чим відома Bees Airline

Bees Airline була наймолодшою авіакомпанією України та базувалася в міжнародному аеропорту Київ імені Ігоря Сікорського (Жуляни).

Сертифікат експлуатанта перевізник отримав 12 березня 2021 року, а вже 18 березня виконав свій перший рейс. Це був чартер із Києва до єгипетського Шарм-ель-Шейха, який компанія здійснила на замовлення туроператора Tez Tour Ukraine.

Незадовго до початку повномасштабного вторгнення Росії авіакомпанія була змушена перегнати всі свої літаки за межі України. Таку вимогу висунули лізингодавці.

У результаті вже в серпні 2022 року Bees Airline фактично залишилася без власного авіапарку, а також втратила сертифікат експлуатанта, що зробило подальшу роботу компанії неможливою.

Коли в Україні відновлять авіасполучення?

У міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби пояснили для 24 Каналу, що поки триває воєнний стан, то мова про відкриття повітряного простору в Україні не йде.

Відновлення польотів можливе виключно за умови гарантування повної безпеки цивільної авіації. На сьогодні ключовим фактором залишається безпекова ситуація, яка не дозволяє розглядати відкриття повітряного простору як найближчу перспективу,

– йдеться у коментарі.

Попри це, в міністерстві вже готуються до майбутнього відновлення авіасполучення, зокрема створено спеціальну робочу групу за участі представників аеропортів, авіакомпаній та профільних органів для того, щоб напрацювати практичні рішення та план щодо відновлення польотів.

Тим часом експерт з авіації Богдан Долінце у розмові з 24 Каналом пояснює, що створення такої групи, як і всіх інших, що були створені ще з 2022 року, не означає, що повітряний простір України буде відкритий найближчим часом або ж навіть у середньостроковій перспективі.