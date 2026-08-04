Беларусь требует компенсации от Wildberries: десятки тысяч предпринимателей понесли убытки

Белорусский бизнес призвал власти вмешаться в ситуацию после атак на склады Wildberries в России. Под угрозой оказались товары более 22 тысяч субъектов хозяйствования, пользующихся инфраструктурой маркетплейса.

Почему белорусский бизнес обратился к правительству

В Министерство экономики Беларуси обратился Минский столичный союз предпринимателей и работодателей с призывом провести срочное рабочее совещание в связи с последствиями атак на склады маркетплейса Wildberries в России.

В письме, адресованном заместителю министра экономики Ивану Вежновцу, представители бизнеса предложили разработать совместный план действий по защите интересов белорусских продавцов, продукция которых хранится на российских логистических объектах маркетплейса.

По оценкам союза, свои товары на складах Wildberries в России размещают более 22 тысяч белорусских субъектов хозяйствования. В случае повреждения или потери продукции это может повлечь за собой значительные финансовые убытки не только для отдельных компаний, но и для экономики страны в целом.

Каких гарантий требуют предприниматели

В обращении отмечается, что белорусские продавцы заключают публичный договор с зарегистрированной в Беларуси компанией ИМВБРБ, однако не имеют прямых договорных отношений с владельцами складов в России. Из-за этого они фактически не могут влиять на условия хранения или обеспечение безопасности товаров после передачи их маркетплейсу.

Предприниматели также обратили внимание на вопрос компенсации возможных убытков. По их мнению, пожары и другие инциденты на территории России не должны автоматически признаваться форс-мажорными обстоятельствами, освобождающими от ответственности и лишающими продавцов права на возмещение.

Как отметили в союзе, с середины июля несколько складов Wildberries в России подверглись атакам. Именно эти события заставили бизнес обратиться к властям с просьбой разработать механизмы защиты интересов компаний, пользующихся логистической сетью маркетплейса.