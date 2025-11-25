Основателя Binance обвиняют в помощи террористам ХАМАС
- Основатель Binance Чанпэн Чжао обвинен в содействии финансированию террористических группировок, включая ХАМАС, через его криптовалютную биржу.
- Иск подан гражданами США, чьи родственники пострадали от нападения, и они утверждают, что Binance способствовала транзакциям на сумму более 50 миллионов долларов на связанные с террористами счета.
Основателя Binance Чанпен Чжао обвинили в содействии осуществлению миллионных платежей ХАМАС после нападения на Израиль. Ранее Трамп помиловал миллиардера по делу об отмывании средств.
В чем суть обвинения основателя Binance?
Чанпен Чжао и основанная им криптовалютная биржа обвиняются в сознательном оказании помощи боевым группировкам, включая ХАМАС и "Хезболлу", сообщает 24 Канал со ссылкой на FT.
Об этом говорится в жалобе, поданной в федеральный суд США гражданами США, члены семей которых были убиты, покалечены или взяты в заложники во время нападения.
Binance и Чжао уже столкнулись с отдельным иском в Нью-Йорке по обвинениям в том, что они "обеспечили механизм финансирования ХАМАС" в годы до нападения 7 октября 2023 года, который спровоцировал войну в Газе.
Адвокаты компании и Чжао в этом деле заявили суду, что "в отношениях между ХАМАС и Binance не было ничего особенного", и что обвинения в финансировании терроризма были "откровенно недостаточными".
Адвокаты семей, погибших 7 октября, утверждают, что Binance способствовала транзакциям на криптовалютные кошельки, связанные с организациями, базирующимися в Газе, о которых биржа знала должна была знать.
Они утверждают, что Binance способствовала совершению транзакций на сумму более 50 миллионов долларов на счета, связанные с..:
- ХАМАС;
- Корпусом стражей исламской революции Ирана;
- ливанским боевым движением "Хезболла";
- Палестинским исламским джихадом, еще одной группировкой в Газе.
Они также утверждают, что кошельки, которыми управляет сама Binance, "прислали эквивалент более 300 миллионов долларов на определенные кошельки до атак и более 115 миллионов долларов после".
Binance обеспечила террористам и другим преступникам возможность безнаказанно вносить и перетасовывать огромные суммы на бирже. На сегодняшний день нет никаких признаков того, что Binance существенно изменила свою основную бизнес-модель,
– утверждают адвокаты истцов.
В чем еще обвиняют Чанпена Чжао?
В апреле прошлого года суд признал Чжао виновным в нарушении закона о борьбе с отмыванием средств. Ему грозило до трех лет заключения.
В октябре 2025 года президент Трамп объявил о помиловании основателя Binance Чанпена Чжао и нескольких других криптопредпринимателей.
Помилование Чжао стало частью более широкой инициативы Трампа по пересмотру политики Байдена в отношении криптовалют. Ранее он также помиловал более тысячи участников беспорядков возле Капитолия в 2021 году.