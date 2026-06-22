Украинский фармгигант Biopharma строит новый завод в Румынии: стала известна дата запуска

Украинская биофармацевтическая компания Biopharma планирует запустить новый производственный комплекс в румынском городе Арад. Это произойдет уже в ближайшее время.

О заводе Biopharma в Румынии

Новые мощности планируется запустить в конце 2027 года, пишет "Интерфакс-Украина".

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Президент компании Константин Ефименко рассказал, что первоначальные инвестиции составляют 87 миллионов евро. В целом предприятие в Араде будет состоять из четырёх очередей разного масштаба.

Мы уже закончили строительство корпуса, до 1 сентября завершим подвод всех инженерных коммуникаций. Уже заказали линию розлива. До конца июня заключим контракты на реакторное оборудование и все остальное технологическое оборудование. В декабре 2027 года начнем работу,

– рассказал Ефименко.

Также известно, что вместе с развитием производственной площадки в Ужгороде совокупный объем инвестиций в два новых завода составит около 500 миллионов долларов.

При этом в компании подчеркивают, что не сосредотачиваются только на одном направлении развития: Белая Церковь — это флагманский завод. Одновременно развиваются все остальные направления — Ужгород и Арад.

Таким образом, Biopharma продолжает масштабную международную экспансию и параллельно инвестирует в производственные площадки в Украине и Европе. Запуск новых заводов должен существенно увеличить производственные мощности компании и укрепить ее позиции на мировом рынке плазменных препаратов.

К слову, также новый фармзавод уже через полгода появится в Закарпатье — его строит компания Biopharma. Она экспортирует продукцию в десятки стран и планирует расширять присутствие в Европе, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Новый завод обеспечит полный цикл переработки плазмы крови непосредственно в Украине — от сбора сырья до изготовления готовых лекарственных средств. На предприятии уже завершили строительство основного производственного корпуса и склада для хранения сырья, а также установили современное технологическое оборудование, необходимое для запуска производства.

