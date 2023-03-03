Бизнес-партнер Абрамовича подал в суд против Великобритании из-за санкций

Находящийся в довольно близких бизнес-отношениях с Абрамовичем олигарх Евгений Швидлер подал иск в лондонский суд, чтобы обжаловать примененные против него санкционные ограничения. В марте 2022 года активы Швидлера были заморожены.

Швидлер просит снять санкционные ограничения

Адвокаты Швидлера подали иск в суд, заявив, что Великобритания допустила "значительные ошибки" в своей оценке отношений Швидлера с бывшим владельцем футбольного клуба "Челси".

К теме Тиньков и другие российские олигархи умоляют Великобританию снять санкции, – Bloomberg

Правительство Великобритании ошиблось, введя против меня санкции. Я надеюсь, что британские суды согласятся со мной и восстановят справедливость,

– говорится в заявлении Швидлера.

Он также добавил, что испытал "серьезные трудности" с момента включения его в список санкций в марте прошлого года. Однако Великобритания заявила, что олигарх имел "тесные отношения в течение десятилетий" с Абрамовичем и получал выгоду от их связей.

Санкции против Швидлера и связь с Абрамовичем

Дело будет рассмотрено в течение 28 дней, однако адвокаты олигарха Швидлера просят об "ускоренном разбирательстве". К слову, дело Швидлера будет первым, которое будут рассматривать британские судьи с момента вторжения России в Украину.

Швидлер один из немногих олигархов, утверждающий, что никогда не имеет российского паспорта, а также один из первых попавших под замораживание активов. Так что хочет, чтобы суд отменил "незаконный" приказ.

Великобритания и ЕС ввели санкции против Абрамовича в начале марта 2022 года. Эти меры привели к тому, что суд в налоговом приюте Джерси в Ла-Манше заморозил более 7 миллиардов долларов активов, связанных с Абрамовичем, что равно половине его состояния, которое оценивается в 7 миллиардов долларов.

Bloomberg отмечает, что олигарх Швидлер заработал свое состояние на нефтяной компании "Сибнефть" после приватизации российских промышленных активов в последние годы существования СССР и имеет тесные связи с Абрамовичем. До введения санкций оба владели долями в зарегистрированной в Лондоне сталелитейной компании Evraz Plc.

В Великобритании попавшие под санкции лица могут подать иск в суд только после того, как попросят о внутреннем административном пересмотре решения.