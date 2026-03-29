Ситуация с малым и средним бизнесом в России продолжает ухудшаться. Предприниматели начали 2026 год из состояния глубокого кризиса.

Что происходит с российским бизнесом?

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время закроется до трети субъектов малого и среднего бизнеса, о чем сообщает Служба внешней разведки.

По данным опросов, 95% предпринимателей фиксируют ухудшение ситуации. Еще три четверти бизнесменов говорят о значительных осложнениях. Падение выручки с начала года зафиксировали 68,7% респондентов. Более того, 5,5% – уже прекратили деятельность.

Сильнее всего "ударило" по в бьюти-индустрии, стоматологии, техобслуживании и ремонте авто. А рентабельность сильнее всего упала в авторемонте, здравоохранении и фармацевтике, гостиничном бизнесе.

Обратите внимание! Параллельно в этих же секторах растет теневая занятость.

Около 82,7% владельцев бизнесов уже подняли цены – 82,7%. Более половины из них повысили расценки до 20%.

Ранее издание The Moscow Times писало, что потери российского бизнеса достигли безумных цифр еще в 2025 году. Речь идет о 8,9 триллиона рублей.

Кроме того, задолженность по заработной плате только в январе 2026 года достигла 1,86 миллиарда рублей. И почти половина от этой суммы – 40,7% – образовалось именно в январе.

Лидером по невыплатам остается строительная отрасль – 42% случаев, далее в списке переработка сырья (31,1%) и добыча полезных ископаемых (11%).

Самый громкий случай – крах крупнейшего строительного холдинга Сибири "Новолекс", который задолжал работникам около 2,5 миллиарда рублей. "Альфа-банк" требует взыскать с холдинга 1 миллиарда рублей, в арбитражные суды подано девять заявлений о банкротстве, а на часть тяжелой техники уже наложен арест,

– рассказали в СВР Украины.

Чистая прибыль большинства структур холдинга упала на 70 – 90%. "Торговый Дом Новолекс" завершил год с убытком в 148 миллионов рублей.

В то же время работники "Сэвэрпутьстроя" и "Сэвэркомплэктстроя" готовятся к забастовкам – последнюю зарплату полностью в последний раз выплатили еще в декабре 2025 года.

Интересно! В частности водители автобусов в Тыве, на Камчатке и в Омской области не получают зарплату, а дорожники в Смоленске с прошлого года тщетно добиваются повышения окладов и нормальных условий труда.

