Какие новые правила ввели в России в отношении бизнеса?

То есть латиница и "недостаточно русские" слова (даже кириллицей) теперь находятся под запретом, о чем сообщила Служба внешней разведки Украины.

Что это значит? С марта все вывески, рекламные материалы, описания товаров на сайтах и маркетплейсах должны быть исключительно на русском.

Для предпринимателей это стало нелегким решением. Малый бизнес вынужден срочно обновлять не только вывески, а еще и меню, а также упаковки и сайты. Десятки тысяч рублей тратятся только на дизайн и печать.

Крупные сети сталкиваются с миллионными затратами, ведь приходится переоформлять сотни магазинов и рекламных материалов,

– объяснили в разведке.

Владельцы малого бизнеса рассказывают: изменение вывесок и брендинга буквально уничтожает их доходы за несколько месяцев. Например, студии и кафе вынуждены пересматривать буквально все и менять даже названия, потому что старые сроки не соответствуют новым стандартам.

Попытки защитить привычные названия через регистрацию торговых марок часто не удаются, поэтому расходы еще больше,

– отметили в СВР Украины.

Стоит отметить еще и юридическую неопределенность. Владельцы бизнеса не могут точно знать, какие слова допустимы, а какие – нет. В то же время штрафы в России за нарушения для компаний достигают сотен тысяч рублей.

Напомним! О подобном решении сообщали уже давно. В частности российские власти таким образом стремится "беречь и развивать русский язык как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия". Об этом писало российское медиа "The Moscow Times".

