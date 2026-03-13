Как выросли убытки российского бизнеса?

Общие потери российского бизнеса достигли рекордной отметки в 8,9 триллиона рублей, пишет The Moscow Times.

Об убытках официально отчитались 17 200 компаний России, то есть 27,1% от общего количества .

. Лишь 46 400 организаций получили прибыль, но их совокупный заработок сократился на 1,3% – до 35,9 триллиона рублей.

Таким образом, общий финансовый результат российского бизнеса за прошлый год, учитывая прибыль минус убытки, упал на 3,9%.

Какие отрасли пострадали больше всего?

Наибольший удар пришелся на секторы, которые ранее считались опорой экономики России. Компании в отдельных отраслях демонстрируют катастрофический финансовый результат:

производство автотранспортных средств – прибыли упали на 79,7% ;

; грузовые перевозки – на 77,4%;

производство кокса – на 66,6%;

добыча нефти и природного газа – на 63,9%;

производство бумаги и бумажных изделий – на 61,5%.

Более того, доля убыточных предприятий превысила количество прибыльных во многих нескольких отраслях:

в добыче угля убыточными оказались 66,1% компаний;

в сфере производства и поставки пара и горячей воды – 63,8%;

в секторе наземного транспорта – 58%;

в сфере водоснабжения и сбора отходов – 51%.

А в стратегической для России нефтегазовой отрасли убыточным является уже каждое второе предприятие (50,9%).

Как падают инвестиции в России?

На фоне падения доходности уменьшают и инвестиции в российский бизнес. После четырех лет искусственного роста, вклады в основной капитал компаний сократились на 2,3%, подсчитал Росстат.

Падение инвестиций происходит даже несмотря на то, что Центробанк России пытался "реанимировать" рынок и снизил ключевую процентную ставку с 21% до 16%.

По словам аналитиков, падение прибылей российского бизнеса связано с ростом расходов и ухудшением ситуации экономике, в частности, в сырьевых сферах.

Давление оказывали более низкие экспортные цены в первой половине года, санкционные ограничения и рост логистических расходов,

– говорит аналитик Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

Важно! Специалисты добавляют, что пока российский бизнес еще держится. Но триллионные потери первыми сигнализируют об охлаждении корпоративных финансов после нескольких успешных лет.

Каково ожидание бизнеса в России?