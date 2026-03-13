Як зросли збитки російського бізнесу?

Загальні втрати російського бізнесу сягнули рекордної позначки у 8,9 трильйона рублів, пише The Moscow Times.

Дивіться також РосЗМІ пишуть про повернення бренду Dior до Росії: чи справді це так

Про збитки офіційно відзвітували 17 200 компаній Росії, тобто 27,1% від загальної кількості .

. Лише 46 400 організацій отримали прибутки, але їхній сукупний заробіток скоротився на 1,3% – до 35,9 трильйона рублів.

Таким чином, загальний фінансовий результат російського бізнесу за минулий рік, враховуючи прибуток мінус збитки, впав на 3,9%.

Які галузі постраждали найбільше?

Найбільший удар припав на сектори, які раніше вважалися опорою економіки Росії. Компанії в окремих галузях демонструють катастрофічний фінансовий результат:

виробництво автотранспортних засобів – прибутки впали на 79,7% ;

; вантажні перевезення – на 77,4%;

виробництво коксу – на 66,6%;

видобуток нафти і природного газу – на 63,9%;

виробництво паперу та паперових виробів – на 61,5%.

Ба більше, частка збиткових підприємств перевищила кількість прибуткових у багатьох кількох галузях:

у видобутку вугілля збитковими виявилися 66,1% компаній;

у сфері виробництва та постачання пари й гарячої води – 63,8%;

у секторі наземного транспорту – 58%;

у сфері водопостачання та збору відходів – 51%.

А у стратегічній для Росії нафтогазовій галузі збитковим є вже кожне друге підприємство (50,9%).

Як падають інвестиції в Росії?

На тлі падіння прибутковості зменшують і інвестиції у російський бізнес. Після чотирьох років штучного зростання, вклади в основний капітал компаній скоротилися на 2,3%, підрахував Росстат.

Падіння інвестицій відбувається навіть попри те, що Центробанк Росії намагався "реанімувати" ринок і знизив ключову відсоткову ставку з 21% до 16%.

За словами аналітиків, падіння прибутків російського бізнесу пов’язане зі зростанням витрат і погіршенням ситуації економіці, зокрема, у сировинних сферах.

Тиск чинили нижчі експортні ціни в першій половині року, санкційні обмеження та зростання логістичних витрат,

– говорить аналітик Володимир Чернов із Freedom Finance Global.

Важливо! Фахівці додають, що поки російський бізнес ще тримається. Аль трильйонні втрати першими сигналізують про охолодження корпоративних фінансів після кількох успішних років.

Яка очікування бізнесу в Росії?