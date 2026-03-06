Чи повернеться Dior в Росію?

Dior може знову відкрити свої магазини в Росії, але не раніше 2028 року. Таку інформацію містить пояснювальна записка до фінансової звітності російського підрозділу компанії "Крістіан Діор кутюр Столєшніков", пише The Moscow Times.

Як випливає з документів, компанія планує відновити роботу точок у ГУМ та на Столєшниковому провулку.

Орієнтовний термін – до 1 січня 2028 року.

До слова, у березні 2022 року бренд вирішив призупинити діяльність у Росії після повномасштабного вторгення в Україну. До цього мережа Dior у країні налічувала дев’ять магазинів: вісім у Москві та один у Санкт-Петербурзі. Уже до 2024 року їх залишилося лише чотири.

У фінансових документах за 2024 рік компанія повідомляла, що частину магазинів вирішено остаточно закрити. Водночас бренд продовжив реєстрацію своєї торгової марки в Росії до 2034 року. Саме через це росЗМІ почали вважати, що компанія може повернутися.

Насправді ж, реєстрація чи продовження дії товарного знака – це лише юридичний інструмент захисту інтелектуальної власності. Компанії прагнуть зберегти права, щоб уникнути використання бренду третіми особами, блокувати спроби реєстрації схожих назв чи логотипів.

Зауважте! Фінансові показники російського підрозділу зараз виглядають значно слабшими, ніж до війни. У 2025 році виручка компанії становила лише 592 тисячі рублів, а чистий збиток – 120 мільйонів рублів. Для порівняння: у 2021 році оборот досягав 8,5 мільярдів рублів, а чистий прибуток перевищував 1,3 мільярда рублів.

Які західні бренди пішли з Росії й захистили свої права?