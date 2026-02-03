Почему россияне могут начать тратить больше средств?

Российские чиновники таким образом активно пытаются угодить Кремлю и быть "еще большим патриотом", о чем сообщает Служба внешней разведки.

Ожидается, что штрафы будут такими:

для обычных граждан составят от 5 до 10 тысяч рублей;

для должностных лиц до 100 тысяч рублей;

для юрлиц – до 700 тысяч.

За рецидив придется заплатить до 150 тысяч для физических лиц и до 3 миллионов рублей – для юридических.

Однако никто из российских кормчих не удосужился на законодательном уровне дать определение этих самых "ценностей". Сложилась правовая коллизия, когда люди есть, штрафы есть, а вот за что наказывать – неизвестно,

– объяснили в разведке.

Председатель комитета госдумы Нина Останина признала, что никакого закона о российских традиционных ценностях нет. Существует только указ Владимира Путина от 2022 года "об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Обратите внимание! Но там нет ни конкретного определения, ни механизма, как именно человек может оскорбить или дискриминировать. эти ценности.

Безудержное желание российских чиновников угодить кремлю и быть "еще большим патриотом" окончательно сбивает с толку рядовых граждан России,

– отметили в СВРУ.

Россияне боятся быть наказанными за непонятное нарушение. А ведь его может сформулировать по своему усмотрению какой-то чиновник.

В разведке добавили, что "недаром в 2025 году среди россиян в 2,2 раза увеличился спрос на магические обереги. Продажи магической продукции в стране-агрессоре выросли на 50%, а стеклянных шаров и полыни – вдвое. Кроме того, лидерами прошлогодней магической торговли стали осиновые колья, покупали которые в четыре раза чаще по сравнению с предыдущим годом.

Наиболее популярными в 2025 году были обереги. Об этом пишет российское СМИ "The Moscow Times".

В среднем россияне тратили на один оберег 498 рублей.

Средний чек на осиновые колья составлял 333 рубля.

Средний набор рун стоил 672 рубля.

Интересно! Средняя цена за бревно составляла 654 рубля.

Что еще известно о ситуации в России?