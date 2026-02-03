Почему россияне могут начать тратить больше средств?

Российские чиновники таким образом активно пытаются угодить Кремлю и быть "еще большим патриотом", о чем сообщает Служба внешней разведки.

Ожидается, что штрафы будут такими:

  • для обычных граждан составят от 5 до 10 тысяч рублей;
  • для должностных лиц до 100 тысяч рублей;
  • для юрлиц – до 700 тысяч.

За рецидив придется заплатить до 150 тысяч для физических лиц и до 3 миллионов рублей – для юридических.

Однако никто из российских кормчих не удосужился на законодательном уровне дать определение этих самых "ценностей". Сложилась правовая коллизия, когда люди есть, штрафы есть, а вот за что наказывать – неизвестно,
– объяснили в разведке.

Председатель комитета госдумы Нина Останина признала, что никакого закона о российских традиционных ценностях нет. Существует только указ Владимира Путина от 2022 года "об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Обратите внимание! Но там нет ни конкретного определения, ни механизма, как именно человек может оскорбить или дискриминировать. эти ценности.

Безудержное желание российских чиновников угодить кремлю и быть "еще большим патриотом" окончательно сбивает с толку рядовых граждан России,
– отметили в СВРУ.

Россияне боятся быть наказанными за непонятное нарушение. А ведь его может сформулировать по своему усмотрению какой-то чиновник.

В разведке добавили, что "недаром в 2025 году среди россиян в 2,2 раза увеличился спрос на магические обереги. Продажи магической продукции в стране-агрессоре выросли на 50%, а стеклянных шаров и полыни – вдвое. Кроме того, лидерами прошлогодней магической торговли стали осиновые колья, покупали которые в четыре раза чаще по сравнению с предыдущим годом.

Наиболее популярными в 2025 году были обереги. Об этом пишет российское СМИ "The Moscow Times".

  • В среднем россияне тратили на один оберег 498 рублей.
  • Средний чек на осиновые колья составлял 333 рубля.
  • Средний набор рун стоил 672 рубля.

Интересно! Средняя цена за бревно составляла 654 рубля.

Что еще известно о ситуации в России?

  • Власти России также стремятся повысить штрафы за экономические преступления. Правительство начало пересмотр штрафов и налогов на фоне нарастающего дефицита бюджета.
  • В 2025 году бюджетный дефицит России достиг 5,645 триллиона рублей. В частности доходы бюджета оказались ниже расходов на 5,645 триллиона рублей. Особенно много средств Россия потеряла на нефтегазовых доходах, которые снизились после падения цен на нефть.