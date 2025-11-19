За что предлагают штрафовать россиян?
Штраф придется заплатить за расторжение брака, пишет 24 Канал со ссылкой на российское СМИ "The Moscow Times".
С соответствующей инициативой Иванов выступил на сессии Всемирного русского народного собора. Одновременно парламентарий предложил выплачивать по 20 тысяч рублей гражданам, которые вступают в брак.
Он отметил: штраф за развод мог бы стать "балансировочным фактором" в условиях ограниченного бюджета.
Любая депутатская инициатива ограничена (тогда нужно ввести штраф за развод хотя бы 40 тысяч,
– объяснил свою позицию депутат.
Заметьте! Он высказался за закрепление в российском законодательстве запрета на "дискредитацию материнства и детства", отметив, что "вседозволенность нужно запретить".
Напомним, что дефицит бюджета вырос с 3,8 до 4,2 триллиона рублей по итогам десяти месяцев. Об этом шла речь в другом материале медиа The Moscow Times".
В октябре российский Минфин, по предварительной оценке, потратил 3,4 триллиона рублей. И это при доходах в 3 триллиона. Хотя до этого два месяца – сентябрь и август – были профицитными для бюджета.
В конце 2025 года ожидается традиционный пик расходов: "дыру" в бюджете запланировано на уровне 5,7 триллиона рублей, или 2,6% ВВП.
Интересно! В этом году Минфин России планирует покрывать растущую "дыру" в бюджете страны дополнительным размещением гособлигаций. Программа увеличена на 2,2 триллиона рублей.
Что еще известно о ситуации в России?
В некоторых регионах России возникают настоящие проблемы на фоне дефицита бюджета. Например, с поставками продуктов и медицинского обслуживания.
В частности уже с 1 января 2026 года в России вырастет НДС до 22%. Однако это не уменьшит дефицит бюджета страны.