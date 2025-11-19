За що пропонують штрафувати росіян?

Штраф доведеться заплатити за розірвання шлюбу, пише 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ "The Moscow Times".

З відповідною ініціативою Іванов виступив на сесії Всесвітнього російського народного собору. Одночасно парламентар запропонував виплачувати по 20 тисяч рублів громадянам, які вступають у шлюб.

Він зазначив: штраф за розлучення міг би стати "балансувальним фактором" в умовах обмеженого бюджету.

Будь-яка депутатська ініціатива обмежена (тоді потрібно запровадити штраф за розлучення хоча б 40 тисяч,

– пояснив свою позицію депутат.

Зауважте! Він висловився за закріплення в російському законодавстві заборони на "дискредитацію материнства і дитинства", наголосивши, що "вседозволеність потрібно заборонити".

Нагадаємо, що дефіцит бюджету зріс із 3,8 до 4,2 трильйона рублів за підсумками десяти місяців. Про це йшлося в іншому матеріалі медіа The Moscow Times".

У жовтні російський Мінфін, за попередньою оцінкою, витратив 3,4 трильйона рублів. І це при доходах у 3 трильйони. Хоча до цього два місяці – вересень та серпень – були профіцитними для бюджету.

Наприкінці 2025 року очікується традиційний пік витрат: "діру"в бюджеті заплановано на рівні 5,7 трильйона рублів, або 2,6% ВВП.

Цікаво! Цього року Мінфін Росії планує покривати зростаючу "діру" у бюджеті країни додатковим розміщенням держоблігацій. Програма збільшена на 2,2 трильйона рублів.

Що ще відомо про ситуацію у Росії?