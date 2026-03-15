Які нові правила ввели в Росії щодо бізнесу?

Тобто латиниця та "недостатньо російські" слова (навіть кирилицею) тепер перебувають під забороною, про що повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Що це означає? З березня усі вивіски, рекламні матеріали, описи товарів на сайтах та маркетплейсах мають бути виключно російською.

Для підприємців це стало нелегким рішенням. Малий бізнес змушений терміново оновлювати не тільки вивіски, а ще й меню, а також пакування та сайти. Десятки тисяч рублів витрачаються лише на дизайн і друк.

Великі мережі стикаються з мільйонними витратами, адже доводиться переоформлювати сотні магазинів та рекламних матеріалів,

– пояснили у розвідці.

Власники малого бізнесу розповідають: зміна вивісок та брендингу буквально знищує їхні прибутки за кілька місяців. Наприклад, студії та кафе змушені переглядати буквально все та змінювати навіть назви, бо старі терміни не відповідають новим стандартам.

Спроби захистити звичні назви через реєстрацію торгових марок часто не вдаються, тож витрати ще більші,

– наголосили у СЗР України.

Варто відзначити ще і юридичну невизначеність. Власники бізнесу не можуть точно знати, які слова допустимі, а які – ні. Водночас штрафи у Росії за порушення для компаній сягають сотень тисяч рублів.

Нагадаємо! Про подібне рішення повідомляли вже давно. Зокрема російська влада таким чином прагне "берегти та розвивати російську мову як невід’ємну частину культури та духовної спадщини". Про це писало російське медіа "The Moscow Times".

