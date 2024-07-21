Бизнес ожидает спад активности: какие отрасли сохраняют оптимизм и верят в рост
Источник:НБУ
Перед украинским бизнесом появилось много вызовов. Их удается преодолевать, однако с течением времени это требует все больше усилий.
Ожидания ухудшаются
Как показал опрос НБУ, в следующие 12 месяцев бизнес ожидает спад деловой активности. Причин тенденции несколько, и решить их в ближайшее время вряд ли удастся.
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Участники опроса рассказали о таких вызовах:
- нехватка квалифицированных работников;
- рост расходов;
- военные действия;
- высокие цены на энергоносители и сырье;
- колебания курса.
Кто предоставил оптимистичный прогноз
По мнению представителей сельского хозяйства, строительства и перерабатывающей промышленности, динамику удастся удержать, а то и улучшить. Впрочем, все будет зависеть от ситуации, что все прекрасно понимают.
Треть предпринимателей готовы брать кредиты в банках, и часть новых средств нужно инвестировать в работников. Представители бизнеса отметили, что не ожидали такого роста цены одного работника.