Бизнес ожидает спад активности: какие отрасли сохраняют оптимизм и верят в рост

Перед украинским бизнесом появилось много вызовов. Их удается преодолевать, однако с течением времени это требует все больше усилий.

Ожидания ухудшаются

Как показал опрос НБУ, в следующие 12 месяцев бизнес ожидает спад деловой активности. Причин тенденции несколько, и решить их в ближайшее время вряд ли удастся.

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Участники опроса рассказали о таких вызовах:

нехватка квалифицированных работников;

рост расходов;

военные действия;

высокие цены на энергоносители и сырье;

колебания курса.

Кто предоставил оптимистичный прогноз

По мнению представителей сельского хозяйства, строительства и перерабатывающей промышленности, динамику удастся удержать, а то и улучшить. Впрочем, все будет зависеть от ситуации, что все прекрасно понимают.

Треть предпринимателей готовы брать кредиты в банках, и часть новых средств нужно инвестировать в работников. Представители бизнеса отметили, что не ожидали такого роста цены одного работника.