Большинство секторов в России приходят в упадок под давлением западных санкций и ухудшения ситуации в экономике. Однако есть один бизнес, который стремительно развивается и уже догоняет добычу золота.

Какой бизнес стабильно растет в России?

Речь идет о похоронном бизнесе. За первые несколько месяцев 2026 года объем ритуальных услуг увеличился на 16% в денежном выражении, сообщает Служба внешней разведки Украины.

Смотрите также Платите миллион на ребенка: Путин хочет заставить бизнес России финансировать многодетные семьи

С начала года бизнес ритуальных услуг стабильно развивается:

количество заказов выросло на 6,9%;

количество новых компаний в І квартале – на целых 37,5%.

Конечно Кремль эту статистику старается особо не разглашать.

Официальная Москва предпочитает не комментировать, почему именно похоронная отрасль остается одним из самых динамичных секторов отечественной экономики,

– отмечает СВРУ,

За прошлый год рынок ритуальных услуг в России вырос на 18% и достиг 128,3 миллиарда рублей. Аналитики говорят, что учетом теневого сектора, реальные цифры превышают 250 миллиардов рублей.

Стоит понимать, что годовые доходы крупнейшего производителя золота в России, компании "Полюс", лишь немного выше показателей похоронного бизнеса.

То есть, Россия зарабатывает на захоронении своих граждан почти столько же, сколько на добыче золота,

– отмечают в разведке.

Российские чиновники, конечно же, решили воспользоваться из ситуации и ввели в 2026 году ограничения на выручку, снизив порог, который освобождает от уплаты НДС с 60 до 20 миллионов рублей.

Таким образом власть хотела залатать дыры в бюджете. Однако владельцы похоронных агентств не хотят терять прибыли и просто раздробляют компании.

Часть из них искренне инвестирует в сектор, который, в отличие от большинства других, демонстрирует стабильный рост независимо от санкций, курса рубля и конъюнктуры рынка. Спрос на ритуальные услуги на России – это единственный показатель, которому не нужны государственные субсидии,

– добавили в СВРУ.

Заметьте! Цены на ритуальные услуги в России тоже растут. Например, гроб уже подорожал на 10%.

Как еще Россия хочет залатать дыры в бюджете?

Латать дыры в бюджете Москва хочет не только за счет похоронных, но и некоторых горных компаний и банков.

По данным источников, Министерство финансов уже работает над новым налогом на сверхприбыли для бизнеса, пишет Bloomberg.

Среди возможных плательщиков дополнительного налога называют ряд частных банков и крупные горные предприятия:

компанию "Полюс"; которая является крупнейшим добытчиком золота в России;

комплекс "Норникель", который считается одним из крупнейших в мире производителей никеля и палладия.

Как отмечает издание, идея нового сбора появилась на фоне того, что экономика России, вероятно, сократилась в I квартале, а производство упало почти на 2% за первые два месяца года.

Однако экономисты считают налог на сверхприбыли плохой идеей. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии 24 Канала отметил, что этим Кремль только убьет последние стимулы уничтожает стимулы для развития экономики.

Бюджет надо наполнять, а где брать деньги с практически мертвой экономики, которая уже с начала года демонстрирует падение ВВП? Поэтому ищут дополнительные источники – и это крайне непопулярно среди бизнеса.,

– отметил эксперт.

Заметьте! С 1 января 2026 года в России уже подняли НДС с 20% до 22%. После такого повышения, он стал одним из крупнейших в мире.

Какова ситуация с другим бизнесом?

Ситуация для малого и среднего бизнеса в России продолжает стремительно ухудшаться. Эксперты допускают, что в ближайшее время может прекратить работу до трети компаний.

Опросы свидетельствуют, что почти 95% предпринимателей фиксируют ухудшение условий ведения бизнеса, а около трех четвертей отмечают серьезные трудности. С начала года 68,7% респондентов уже зафиксировали падение выручки, и еще 5,5% сообщили, что были вынуждены полностью закрыть свои дела.

Больше всего кризис ударил по сфере услуг, в частности бьюти-индустрии, стоматологии, а также техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. В то же время наибольшее снижение рентабельности наблюдается в сфере авторемонта, здравоохранения, фармацевтики и гостиничного бизнеса.

На фоне роста расходов большинство предпринимателей вынуждены перекладывать финансовое давление на потребителей. Уже 82,7% владельцев бизнеса повысили цены, причем более половины из них – до 20%.