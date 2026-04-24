Как финансовую поддержку многодетных в России хотят переложить на бизнес?

Работодателям в России фактически предлагают доплачивать работникам за детей: например, выплачивать до 1 миллиона рублей за рождение третьего и каждого последующего ребенка. Об этом рассказал полномочный представитель Путина в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, пишет The Moscow Times.

Кроме этого, бизнесу советуют:

Обеспечивать оплачиваемые отпуска после рождения ребенка; Оформлять медицинские страховки на всю семью сотрудника; Подстраивать рабочий график под семейные потребности.

В "пакет" также входит развитие детей работников и продвижение образа многодетной семьи в рекламе компаний.

Щеголев уверяет: затраты не такие уж и большие. По его подсчетам, на тысячу работников приходится примерно пять рождений третьих и последующих детей в год. То есть компания потратит максимум около 5 миллионов рублей – на фоне оборотов это выглядит "несущественно". Он называет такую модель оправданной, мол, она еще и поможет уменьшить текучесть кадров.

Впрочем, сам бизнес не выглядит слишком восторженным. Руководитель кадрового агентства "Амалко" Гарри Мурадян предупреждает: новые расходы могут подтолкнуть работодателей искать обходные пути – например, чаще нанимать людей по гражданско-правовым договорам или переводить их на проектную занятость.

К тому же с 2026 года в России уже выросла нагрузка на фонд оплаты труда – страховые взносы для многих компаний фактически удвоились. На этом фоне новые “социальные обязательства” выглядят для бизнеса еще менее привлекательно.

Похожее мнение озвучивает и HR-директор Татьяна Григоренко:

Компании готовы тратить больше только тогда, когда это прямо влияет на их прибыль или дает налоговые бонусы.

Если же государство хочет переложить на бизнес часть демографической политики, оно должно предложить что-то взамен – пока этого нет.

Все это происходит на фоне постоянных призывов Путина к гражданам рожать больше детей. Параллельно власть усиливает риторику о "традиционных ценностях", ограничивает доступ к абортам и даже закрывает часть статистики.

В каком состоянии экономика России?

Экономист Иван Ус рассказал для 24 Канала рассказал, что экономические проблемы России сейчас признает даже верхушка власти. В частности министр экономического развития страны Максим Решетников прямо говорит, что страна уже исчерпала все возможные ресурсы. И это происходит на фоне крепкого рубля, высоких процентных ставок, дефицита трудовых ресурсов и бюджетных ограничений.

Таким образом, падение на 1,5% ВВП в первом квартале 2026 года, о которых было официально заявлено, не соответствуют действительности. Этот процент гораздо выше, отмечает экономист Ус.

Иван Ус, главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Для того, чтобы понимать реальное положение вещей в России, стоит слушать их экономические форумы, например Санкт-Петербургский или Московский экономические форумы. На них выступают люди, которые, в принципе, работают в экономике. И если у людей реально проблемы, они не будут говорить, что все прекрасно.

Поэтому на одном из таких форумов Владимир Баглаев, генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода, рассказал, что его завод связан с предприятиями России с 9 отраслями.

И если в предыдущие кризисы у 7 отраслей, например, были проблемы, а 2 отрасли оставались на плаву, то сейчас все 9 отраслей не демонстрируют рост вообще.

Производство металла в России, по его словам, сократилось ориентировочно на 60%, но каким-то образом производство до сих пор растет по официальным данным.

Ведущие российские заводы, например "КАМАЗ", заявляют, что сейчас в России стоит перейти на 3-дневную рабочую неделю. Это означает, что предприятия будут работать только на 60% из 100%.

Кроме того, Баглаев говорит, что производство самосвалов – то есть продукция, которую производят только российские компании, – уже упало на 20 раз, до 95%.

Демографический кризис в России: что известно?