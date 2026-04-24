Как финансовую поддержку многодетных в России хотят переложить на бизнес?
Работодателям в России фактически предлагают доплачивать работникам за детей: например, выплачивать до 1 миллиона рублей за рождение третьего и каждого последующего ребенка. Об этом рассказал полномочный представитель Путина в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, пишет The Moscow Times.
Кроме этого, бизнесу советуют:
- Обеспечивать оплачиваемые отпуска после рождения ребенка;
- Оформлять медицинские страховки на всю семью сотрудника;
- Подстраивать рабочий график под семейные потребности.
В "пакет" также входит развитие детей работников и продвижение образа многодетной семьи в рекламе компаний.
Щеголев уверяет: затраты не такие уж и большие. По его подсчетам, на тысячу работников приходится примерно пять рождений третьих и последующих детей в год. То есть компания потратит максимум около 5 миллионов рублей – на фоне оборотов это выглядит "несущественно". Он называет такую модель оправданной, мол, она еще и поможет уменьшить текучесть кадров.
Впрочем, сам бизнес не выглядит слишком восторженным. Руководитель кадрового агентства "Амалко" Гарри Мурадян предупреждает: новые расходы могут подтолкнуть работодателей искать обходные пути – например, чаще нанимать людей по гражданско-правовым договорам или переводить их на проектную занятость.
К тому же с 2026 года в России уже выросла нагрузка на фонд оплаты труда – страховые взносы для многих компаний фактически удвоились. На этом фоне новые “социальные обязательства” выглядят для бизнеса еще менее привлекательно.
Похожее мнение озвучивает и HR-директор Татьяна Григоренко:
- Компании готовы тратить больше только тогда, когда это прямо влияет на их прибыль или дает налоговые бонусы.
- Если же государство хочет переложить на бизнес часть демографической политики, оно должно предложить что-то взамен – пока этого нет.
Все это происходит на фоне постоянных призывов Путина к гражданам рожать больше детей. Параллельно власть усиливает риторику о "традиционных ценностях", ограничивает доступ к абортам и даже закрывает часть статистики.
В каком состоянии экономика России?
Экономист Иван Ус рассказал для 24 Канала рассказал, что экономические проблемы России сейчас признает даже верхушка власти. В частности министр экономического развития страны Максим Решетников прямо говорит, что страна уже исчерпала все возможные ресурсы. И это происходит на фоне крепкого рубля, высоких процентных ставок, дефицита трудовых ресурсов и бюджетных ограничений.
Таким образом, падение на 1,5% ВВП в первом квартале 2026 года, о которых было официально заявлено, не соответствуют действительности. Этот процент гораздо выше, отмечает экономист Ус.
Для того, чтобы понимать реальное положение вещей в России, стоит слушать их экономические форумы, например Санкт-Петербургский или Московский экономические форумы. На них выступают люди, которые, в принципе, работают в экономике. И если у людей реально проблемы, они не будут говорить, что все прекрасно.
Поэтому на одном из таких форумов Владимир Баглаев, генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода, рассказал, что его завод связан с предприятиями России с 9 отраслями.
И если в предыдущие кризисы у 7 отраслей, например, были проблемы, а 2 отрасли оставались на плаву, то сейчас все 9 отраслей не демонстрируют рост вообще.
- Производство металла в России, по его словам, сократилось ориентировочно на 60%, но каким-то образом производство до сих пор растет по официальным данным.
- Ведущие российские заводы, например "КАМАЗ", заявляют, что сейчас в России стоит перейти на 3-дневную рабочую неделю. Это означает, что предприятия будут работать только на 60% из 100%.
- Кроме того, Баглаев говорит, что производство самосвалов – то есть продукция, которую производят только российские компании, – уже упало на 20 раз, до 95%.
Демографический кризис в России: что известно?
По итогам 2025 года коэффициент рождаемости в России там составлял лишь 1,37 ребенка на женщину, тогда как для естественного воспроизводства населения требуется не менее 2,1.
В городах массово появляется реклама, призывающая женщин рожать. В то же время в таких кампаниях почти не говорят об отцовстве или семейных ценностях – вместо этого используют манипулятивные и навязчивые месседжи.
Особое внимание власть уделяет подростковой рождаемости. В ряде регионов – от Алтая до Брянской области – с 2025 – 2026 годов начали вводить выплаты беременным школьницам в размере от 100 до 150 тысяч рублей. Один из лозунгов студенческой акции в Нижнем Новгороде – "Зай, рожай!" – впоследствии начали использовать на рекламных баннерах в разных городах.