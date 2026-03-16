Как Россия погружается в демографический кризис?

По итогам 2025 года коэффициент рождаемости там составил лишь 1,37 ребенка на женщину, тогда как для естественного воспроизводства населения нужно не менее 2,1.

С начала полномасштабного вторжения количество материалов о многодетных семьях в российских медиа выросло примерно в семь раз. В городах массово появляется реклама, призывающая женщин рожать. В то же время в таких кампаниях почти не говорят об отцовстве или семейных ценностях – вместо этого используют манипулятивные и навязчивые месседжи.

Особое внимание власть уделяет подростковой рождаемости. В ряде регионов – от Алтая до Брянской области – с 2025 – 2026 годов начали вводить выплаты беременным школьницам в размере от 100 до 150 тысяч рублей. Один из лозунгов студенческой акции в Нижнем Новгороде – "Зай, рожай!" – впоследствии начали использовать на рекламных баннерах в разных городах.

Параллельно разворачивается давление на медиков. Организация "Женщины за жизнь" проводит так называемые "контрольные закупки", проверяя, достаточно ли врачи отказывают женщин от абортов. На пропагандистских плакатах появляются и прямые апелляции к военной тематике. Например, один из баннеров с надписью "Защити меня сегодня, а я тебя завтра" фактически подает нерожденного ребенка как будущего солдата.

Отношение части российского политического истеблишмента к женщинам ярко иллюстрирует высказывание депутата госдумы Александра Ильятякова: "Пока рожалка работает – делай, что велит тебе данное на земле".

