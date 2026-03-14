Об этом сообщает The Insider, ссылаясь на источники в силовых структурах.

Что известно о новой силовой структуре в России?

По данным издания, структура под названием "Центр 795" (военная часть 75127) появилась после начала полномасштабной войны против Украины. Ее создали с целью "расширения возможностей" российских спецслужб.

Руководство подразделения напрямую подчиняется начальнику Генштаба Валерию Герасимову или одному из его заместителей и действует отдельно от других структур Министерства обороны.

В состав центра отобрали около 500 офицеров из ФСБ, ГРУ, а также КГБ Беларуси. Возглавил подразделение бывший сотрудник спецподразделения "Альфа" ФСБ Денис Фисенко.

Подразделение размещается на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке – в учебном центре концерна "Калашников". Финансирование, по информации источников, обеспечивают совладелец "Калашникова" Андрей Бокарев и руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов, которого считают давним соратником президента России Владимира Путина.

Структура центра состоит из трех направлений: разведывательного, штурмового и подразделения боевого обеспечения. В разведывательном управлении действуют 19 отделов, в том числе и снайперский, что может свидетельствовать о подготовке операций с точечными убийствами.

Сначала "Центр 795" планировали использовать для операций на территории Украины – в частности для атак на командные пункты и ликвидации военных и политических лидеров. Однако значительных результатов в этом направлении подразделение не достигло. Впоследствии его функции расширили до диверсий на военных объектах и покушений на оппозиционеров и журналистов за пределами России.

Одна из операций за рубежом, которую планировали россияне, закончилась полным провалом. Офицер центра Денис Алимов был задержан 24 февраля в аэропорту Боготы (Колумбия) по запросу США.

