Про це повідомляє The Insider, посилаючись на джерела в силових структурах.
Що відомо про нову силову структуру у Росії?
За даними видання, структура під назвою "Центр 795" (військова частина 75127) з’явилася після початку повномасштабної війни проти України. Її створили з метою "розширення можливостей" російських спецслужб.
Керівництво підрозділу напряму підпорядковується начальнику Генштабу Валерію Герасимову або одному з його заступників і діє окремо від інших структур Міністерства оборони.
До складу центру відібрали близько 500 офіцерів із ФСБ, ГРУ, а також КДБ Білорусі. Очолив підрозділ колишній співробітник спецпідрозділу "Альфа" ФСБ Денис Фісенко.
Підрозділ розміщується на території парку "Патріот" у підмосковній Кубинці – у навчальному центрі концерну "Калашников". Фінансування, за інформацією джерел, забезпечують співвласник "Калашникова" Андрій Бокарєв та керівник "Ростеху" Сергій Чемезов, якого вважають давнім соратником президента Росії Володимира Путіна.
Структура центру складається з трьох напрямів: розвідувального, штурмового та підрозділу бойового забезпечення. У розвідувальному управлінні діють 19 відділів, зокрема й снайперський, що може свідчити про підготовку операцій із точковими вбивствами.
Спочатку "Центр 795" планували використовувати для операцій на території України – зокрема для атак на командні пункти та ліквідації військових і політичних лідерів. Проте значних результатів у цьому напрямі підрозділ не досяг. Згодом його функції розширили до диверсій на військових об’єктах і замахів на опозиціонерів та журналістів за межами Росії.
Одна з операцій за кордоном, яку планували росіяни, закінчилася повним провалом. Офіцера центру Дениса Алімова було затримано 24 лютого в аеропорту Боготи (Колумбія) на запит США.
У Росії посилюють контроль над інфопростором
У Росії влада посилює контроль над інформаційним простором, обмежуючи доступ до вільного інтернету та мобільного зв'язку, аналізує ISW.
Кремль також має намір продовжувати блокувати Telegram. Адміністрацію Telegram закликають до "гнучкого" контакту з російською владою. Водночас Кремль просуває використання свого державного месенджера Max.
Російські чиновники виправдовують обмеження боротьбою з тероризмом.