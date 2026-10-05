Бизнес во время войны: CEO рассказали, как на самом деле изменилась ситуация в Украине в 2026 году

В 2026 году бизнес в Украине продолжает переживать нелегкие времена. Война ставит перед предпринимателями сложные задачи. В частности, речь идет о значительных потерях из-за обстрелов.

Как изменился бизнес в Украине во время войны

CEO EKO Market Кристина Ковтун в ходе CEO Summit 2026 от Forbes рассказала, что сейчас украинский бизнес работает совсем иначе, чем до начала полномасштабного вторжения. Ведь теперь нет времени на интеграцию и адаптацию к обстоятельствам, нужно реагировать быстро, передает 24 Канал.

Роман Янович – CEO Nestlé в Украине и Молдове – подчеркнул, что на самом деле украинский рынок довольно перспективен. Об этом свидетельствует анализ результатов.

Роман Янович CEO Nestlé в Украине и Молдове Мы сравниваем себя с другими рынками. Если Украина показывает лучший результат, чем страны, где нет войны, это говорит о чем-то.

Янович подчеркивает: нужно понимать, что будут спады. Даже если в какой-то момент цифры плохие, по словам CEO Nestlé, это не страшно, главное – играть на долгосрочную перспективу.

Президент "Киевстара" Александр Комаров говорит, что важное значение имеет правильное планирование. По мнению CEO, нужно отдельно ставить и прорабатывать как краткосрочные, так и долгосрочные цели.

Например, по словам Комарова, в "Киевстар" уже инвестировали 100 миллионов долларов, чтобы сеть работала даже в самых сложных условиях. Это краткосрочная цель.

Александр Комаров CEO "Киевстар" Мы инвестировали десятки миллионов долларов в проработку сценариев, и теперь, когда наступает кризис, мы готовы.

Соучредитель "Новой почты", президент Союза украинских предпринимателей Вячеслав Климов говорит, что главное требование сегодняшнего дня для бизнеса – работать стабильно. Украинский потребитель требователен, поэтому важны:

сервис;

высокий уровень продукта, несмотря на все трудности.

С какими трудностями сталкивается украинский бизнес в 2026 году

Как рассказала президент Национального университета "Киевский авиационный институт" Ксения Семенова, не менее 15% населения Украины выехало из страны. Это одно из обстоятельств, вызвавших кадровый дефицит. Также Семенова подчеркивает, что на рынке труда в настоящее время недостаточно квалифицированных специалистов.

Об этой проблеме рассказал и руководитель стратегического партнера армии, благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. По его словам, помимо квалификации важно, чтобы сотрудник:

разделял ценности компании;

понимал специфику работы.

А работодатель, по мнению Чмута, должен создавать соответствующие условия труда – это чрезвычайно важно. В частности, людей нужно своевременно отправлять в отпуска, чтобы они не выгорели.

Кристина Ковтун, в свою очередь, подчеркивает необходимость для бизнеса – достигать поставленных целей, несмотря на все трудности. Ведь это важно для развития в будущем.

Кристина Ковтун CEO EKO Market Мы понимаем, что сейчас, в условиях этой турбулентности, мы должны выполнить запланированные показатели.

Вячеслав Климов также отмечает, что война заставила предпринимателей пересмотреть все процессы. В частности, начать поиск слабых мест в системе, а также – модернизировать ее.

Вячеслав Климов Соучредитель "Новой почты", президент Союза украинских предпринимателей Сейчас мы занимаемся децентрализацией централизованной системы.

Готовы ли иностранцы инвестировать в бизнес в Украине

Роман Янович подчеркивает, что инвесторы готовы развивать бизнес в Украине. Однако для инвестиций нужен правильный подход.

Инвестиции дают не из сострадания. Инвестиции дают для достижения бизнес-целей,

– подчеркивает Янович.

Еще одним выходом для бизнеса является получение кредитов от банка. Заместитель председателя правления "Приватбанка" Наталья Савчук говорит, что банковская система Украины готовится к возможным трудностям. Рассматриваются различные сценарии. Как говорит Савчук, банковская система стремится максимально поддержать бизнес. В частности, разделить риск.

Наталья Савчук Заместитель председателя правления "Приватбанка" От устойчивости банковской системы зависит устойчивость страны

Как говорит Савчук, существуют программы поддержки бизнеса, учитывающие разрушения. Например, уже есть соглашения, по которым часть кредита можно списать, если имущество повреждено. Эти программы будут развиваться и в дальнейшем, в том числе при поддержке европейских партнеров.