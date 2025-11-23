Лишь 6% компаний в Украине работают на полную мощность: экспорт также ухудшился

Впервые с июня 2024 года доля компаний, работающих на полную мощность, упала вдвое - с 13% до 6%. Неопределенность относительно будущего бизнеса за два года рекордно растет.

Какова ситуация с деловыми настроениями бизнеса?

Деловые настроения в Украине остаются очень хрупкими, сообщает 24 Канал со ссылкой на ИЭД.

Индекс восстановления деловой активности (ИВДА) постепенно ухудшается – показатель снова снизился с 0,05 до 0,03. Это происходит из-за:

роста неопределенности;

замедления восстановления;

нехватки персонала;

проблем безопасности;

усиления атак на транспортную инфраструктуру.

Впервые с июня 2024 года произошло существенное сокращение доли предприятий, работающих на полную мощность – с 13% до 6%. Вероятно, они перешли в группу тех, кто работает на 75 – 99%: их доля в октябре выросла с 52% до 59%.

Что с экспортом и заказами?

Ситуация в экспорте отличается: индекс изменений существенно уменьшился с +0,19 до -0,02 впервые с начала 2024 года – из-за увеличения доли тех, кто фиксирует падение экспорта.

Показатели экспорта / инфографика ИЭД

Показатели работы предприятий и краткосрочные ожидания ухудшаются: сокращаются индексы продаж и новых заказов.

Срок заказов плавно сокращается. Сейчас в среднем это 4,1 месяца после 4,3 месяца в сентябре. Произошел рост доли тех, кто имеет 12 месяцев заказов и более – с 7% до 10%, а также тех, кто не имеет заказов или имеет заказ только на один-два месяца,

– говорит исполнительный директор ИЭД Оксана Кузякив.

Отрасли, ориентированы на внутренний рынок, особенно пищевая промышленность, демонстрируют сильную устойчивость. Зато зависимые от экспорта сектора (металлургия и деревообработка) остаются уязвимыми к логистическим рискам и рискам безопасности.

