Новые правила для бизнеса: что нужно сделать до 4 декабря, чтобы работать во время тревог

Украинские предприятия и учреждения должны до 4 декабря 2026 года обеспечить сотрудникам и посетителям доступ к укрытиям или безопасным пространствам. Это одно из условий продолжения работы во время воздушной тревоги желтого уровня.

Что необходимо сделать предприятиям до 4 декабря

Трехмесячный переходный период для бизнеса начался 4 сентября 2026 года, когда вступило в силу постановление № 1092, и продлится до 4 декабря.

После этой даты предприятия, которые уже имеют защитные сооружения, постоянные или временные укрытия либо расположены в зданиях двойного назначения, смогут продолжать работу в обычном режиме во время желтого уровня угрозы.

При этом бизнесу не обязательно строить отдельное укрытие: можно обустроить безопасное пространство непосредственно в здании. До установленного срока предприятиям следует:

проверить, есть ли в здании укрытие или место, которое можно обустроить как безопасное пространство;

обеспечить доступ к нему работникам и посетителям;

организовать работу в соответствии с требованиями безопасности;

позаботиться о маркировке заведения, чтобы люди понимали, есть ли в нем укрытие или безопасное пространство.

Как будет работать новая система воздушных тревог

Правительство ввело разделение воздушных тревог по уровням опасности. Система предусматривает два уровня:

Желтый: угроза атаки дронов. При соблюдении требований безопасности предприятия могут продолжать работу. Красный: повышенная угроза ракетного или комбинированного удара. Работа предприятий и учреждений должна быть приостановлена, а люди должны перейти в укрытия.

Правительство объясняет эти изменения необходимостью совместить безопасность людей с возможностью работы экономики в менее опасных условиях.