Компенсации за трудоустройство переселенцев вырастут: Кабмин уже принял необходимое решение

Чиновники хотят поощрить бизнес принимать на работу внутренне перемещенных лиц. Соответствующий механизм компенсаций уже проработан.

Компенсации за найм переселенцев

Кабмин принял новое решение о компенсациях бизнеса за прием на работу временно перемещенных лиц. В нем говорится об увеличении сроков и размеров компенсаций на зарплату.

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Что касается сроков предоставления компенсаций, то теперь они выглядят следующим образом:

3 месяца при трудоустройстве ВПЛ;

6 месяцев при трудоустройстве ВПЛ с инвалидностью.

Размер компенсаций привязали к размеру минимальной заработной платы. То есть речь идет о 7 100 гривен с 1 января и 8 000 с 1 апреля.

Чиновники объясняют, что в случае найма внутренне перемещенного лица предприниматель может рассчитывать на компенсацию в размере до 24 тысяч гривен. Если наемный работник ВПЛ имеет инвалидность, то размер компенсации возрастет до 48 тысяч гривен.

Это не первая программа поддержки украинского бизнеса по расширению штата. Ранее сообщалось, что предпринимателям готовы компенсировать 660 миллионов гривен за создание 10 тысяч рабочих мест для людей с инвалидностью в 2024 году.