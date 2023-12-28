Компенсації за найм переселенців

Кабмін ухвалив нове рішення щодо компенсацій бізнесу за прийом на роботу тимчасово переміщених осіб. У ньому йдеться про збільшення строків та розмірів компенсацій на зарплату.

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Що стосується строків надання компенсацій, то тепер вони виглядають наступним чином:

3 місяці при працевлаштуванні ВПО;

6 місяців при працевлаштуванні ВПО з інвалідністю.

Розмір компенсацій прив'язали до розміру мінімальної зарплати. Тобто йдеться про 7 100 гривень з 1 січня та 8 000 з 1 квітня.

Урядовці пояснюють, що у випадку найму внутрішньо переміщеної особи підприємець може розраховувати на компенсацію у розмірі до 24 тисяч гривень. Якщо найнятий працівник ВПО має інвалідність, то розмір компенсації зросте до 48 тисяч гривень.

Це не перша програма підтримки українського бізнесу для розширення штату. Раніше повідомлялося, що підприємцям готові компенсувати 660 мільйонів гривень за створення 10 тисяч робочих місць для людей з інвалідністю впродовж 2024 року.