Критическая ситуация: некоторые бизнесы могут обанкротиться из-за отключения электроэнергии

По данным опроса 300 среднеразмерных бизнес-клиентов Ощадбанка, предприниматели не исключают, что блэкауты приведут к банкротству. 80% из них признались, что не знают, как действовать из-за постоянных перебоев с электроснабжением.

Критично для бизнеса

65% клиентов Ощадбанка из числа среднего бизнеса в опросе отметили, что эти отключения могут критически сказаться на их бизнесе, угрожая банкротством.

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Заместитель директора департамента продаж микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанка Денис Самчук объясняет, что работа некоторых бизнесов преимущественно зависит от электроэнергии. В качестве примера – предприятия, хранящие свою продукцию в холодильных установках.

Сейчас предприятия спрашивают, какое энергооборудование им установить. До войны многие устанавливали солнечные панели, которые в этой ситуации не спасают. Кто-то устанавливал дизельные генераторы, но не все они имеют достаточно мощности, чтобы обеспечить производство. Поэтому ситуация критическая,

– объясняет банкир.

Поощрение к энергонезависимости

Первый заместитель председателя правления банка "Глобус" Елена Дмитриева убеждена, что предприниматели должны полагаться прежде всего на собственные силы.

Нам надо идти по пути энергонезависимости. Каждое предприятие, каждый бизнес, который хочет остаться живым, должен для себя решить и осуществить проект энергонезависимости. Он должен понимать, что если государство не сможет решить, то он для себя это сделает,

– объясняет эксперт.

В то же время такая ситуация способствует росту спроса на кредиты для энергонезависимых проектов.

Из-за блэкаутов осенью 2022 года многие бизнесы получили опыт энергонезависимости. Сейчас в Украине значительная часть компаний в целом оснащена генераторами. А вот установка солнечных панелей или другого оборудования дает не только возможность обеспечить энергонезависимость, но и продавать излишки электроэнергии.

Правительство планирует поощрять бизнес к переходу на собственную генерацию. Эксперты говорят, что есть вероятность отмены правительством ввозного НДС на энергетическое оборудование.